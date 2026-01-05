В Ровенской области 23-летний правоохранитель в нетрезвом состоянии сбил женщину на электровелосипеде и скрылся
Киев • УНН
В Ровенской области 23-летний правоохранитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину на электровелосипеде. Потерпевшая погибла на месте, а водитель скрылся, его задержали на следующий день.
В Ровенской области 23-летний нетрезвый правоохранитель сбил женщину, ехавшую на электровелосипеде. Потерпевшая погибла на месте, а водитель скрылся с места аварии. Как сообщили в прокуратуре Ровенской области, правоохранителя уже задержали и сообщили о подозрении, передает УНН.
Жителю Дубровицы сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей, а также оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины)
Детали
По данным следствия, вечером 2 января 23-летний правоохранитель, находясь за рулем автомобиля "Toyota Camry" в состоянии алкогольного опьянения, на дороге Городище – Ровно – Староконстантинов в селе Орвяница Сарненского района сбил женщину, ехавшую на электровелосипеде в попутном направлении.
От полученных травм 40-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а водитель, тем временем, даже не попытавшись оказать ей медицинскую помощь, скрылся с места ДТП. Его задержали на следующий день.
ДТП с двумя пострадавшими детьми в Харькове: вручено подозрение судье20.12.25, 14:29 • 4371 просмотр
Сейчас решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности, а также назначены необходимые экспертизы.
Досудебное расследование проводят следователи третьего следственного отдела (с дислокацией в г. Ровно) ТУ ГБР, расположенного в городе Хмельницком.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
В Киеве во время ДТП перевернулся автомобиль полиции: погиб полицейский29.08.25, 10:09 • 4552 просмотра