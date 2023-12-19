В Хмельницком женщина сбила 12-летнего ребенка на пешеходном переходе

Вчера вечером в Хмельницком на перекрестке улиц Свободы и Прибугской женщина сбила 12-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, пишет УНН.

Детали

Вчера, 18 декабря, около 17:45 часов на перекрестке улиц Свободы и Прибужской 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем "Volkswagen", допустила наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

"В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Хмельницкой городской детской больницы", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшим телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним,

На Ивано-Франковщине в результате ДТП грузовик с женщиной внутри повис над мостом.