Эксклюзив
09:39 • 6708 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 14328 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 2900 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 17910 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 18339 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 22553 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 20057 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43414 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 45038 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34784 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Во Львовской области Nissan с военными номерами врезался в грузовик: погибли четверо военных

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных. Автомобиль Nissan с военными номерными знаками врезался в стоявший грузовик, погибли четверо военных.

Во Львовской области Nissan с военными номерами врезался в грузовик: погибли четверо военных

Во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо военных, дело расследует Государственное бюро расследований, открыто уголовное производство, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих одной из воинских частей Львовской области. Из-за столкновения с грузовиком погибли четверо военных

- сообщили в ГБР.

Детали

По предварительной информации, "30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля "Nissan" с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте". "Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который на тот момент стоял неподвижно", сообщили в ГБР.

"Из-за столкновения погибли водитель и двое пассажиров автомобиля "Nissan", а также пассажир грузовика – также военный, который именно выходил из кабины транспортного средства", - говорится в сообщении.

Следователи и оперативные сотрудники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Nissan
Украина