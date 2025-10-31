Во Львовской области Nissan с военными номерами врезался в грузовик: погибли четверо военных

Во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо военных, дело расследует Государственное бюро расследований, открыто уголовное производство, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих одной из воинских частей Львовской области. Из-за столкновения с грузовиком погибли четверо военных - сообщили в ГБР.

Детали

По предварительной информации, "30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля "Nissan" с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте". "Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который на тот момент стоял неподвижно", сообщили в ГБР.

"Из-за столкновения погибли водитель и двое пассажиров автомобиля "Nissan", а также пассажир грузовика – также военный, который именно выходил из кабины транспортного средства", - говорится в сообщении.

Следователи и оперативные сотрудники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

