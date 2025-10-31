На Львівщині Nissan з військовими номерами врізався у вантажівку: загинуло четверо військових

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участю військових. Автомобіль Nissan з військовими номерними знаками врізався у вантажівку, що стояла, загинули четверо військових.

На Львівщині сталася смертельна ДТП, у якій загинуло четверо військових, справу розслідує Державне бюро розслідувань, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН. Працівники ДБР з'ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових - повідомили у ДБР. Деталі За попередньою інформацією, "30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті". "Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо", повідомили у ДБР. "Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля "Nissan", а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу", - ідеться у повідомленні. Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з'ясування всіх обставин трагедії. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).