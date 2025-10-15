$41.610.01
США, Европа и Китай подтолкнули мировой бум электрокаров к рекордным максимумам

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Мировые продажи электромобилей в сентябре 2025 года впервые превысили 2,1 миллиона единиц, что является самым высоким месячным показателем. Этот бум обусловлен налоговыми льготами и местными стимулами в США, Великобритании, Южной Корее и Китае.

США, Европа и Китай подтолкнули мировой бум электрокаров к рекордным максимумам

Мировые продажи электромобилей впервые превысили отметку в 2 миллиона в сентябре 2025 года, согласно новым данным исследовательской компании Rho Motion, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Данные Rho Motion показывают, что в сентябре по всему миру было продано 2,1 миллиона электромобилей, что является самым высоким месячным показателем за историю наблюдений. США, Великобритания, Южная Корея и Китай достигли важных рубежей: дедлайны для налоговых льгот, новые циклы регистрации и местные стимулы способствовали глобальному буму.

"Мировые продажи электромобилей впервые превысили 2 миллиона единиц за один месяц благодаря рекордному спросу на основных рынках", - заявил Чарльз Лестер, менеджер по данным Rho Motion.

США вырвались вперед благодаря стремлению покупателей воспользоваться истекающими налоговыми льготами, Великобритания достигла новых максимумов благодаря новым номерным знакам и грантам на электромобили, а Южная Корея установила рекорды благодаря Tesla, Hyundai, Kia и растущему импорту BYD. С начала года продажи электромобилей достигли 14,7 млн, увеличившись на 26%.

Продажи электромобилей в цифрах с начала года (январь-сентябрь 2025 года):

  • в мире: 14,7 млн ​​(+26%);
    • Китай: 9 млн (+24%);
      • Европа: 3 млн (+32%);
        • Северная Америка: 1,5 млн (+11%);
          • остальной мир: 1,2 млн (+48%).

            Европа

            Рекордным был прошлый месяц в Европе: было продано 427 000 электромобилей, что на 36% больше, чем годом ранее, и на 55% больше, чем в августе. Лидером роста стала Великобритания, где спрос был рекордным благодаря введению новых номерных знаков и государственной программе субсидирования электромобилей, введенной в июле. Продажи электромобилей выросли на 30% в годовом исчислении, а продажи гибридных электромобилей - почти на 60%.

            Ожидается, что рынок электромобилей в Германии получит новый импульс в 2026 году после того, как правительство одобрило новый пакет мер стимулирования в 3 млрд евро (3,5 млрд долларов США), ориентированный на домохозяйства с низким и средним уровнем дохода. Он заменит программу субсидирования, срок действия которой истек в декабре 2023 года. В Италии и Испании также продолжается уверенный рост: продажи выросли на две трети и более чем вдвое по сравнению с 2024 годом соответственно.

            Америка

            В Северной Америке продажи электромобилей в сентябре выросли на 66% в годовом исчислении, на фоне того, как потребители в США стремились воспользоваться федеральными льготами до истечения срока действия 30 сентября. Налоговые льготы поддержали как покупки, так и лизинг.

            Однако Rho Motion ожидает резкого падения спроса в четвертом квартале 2025 года из-за исчезновения этих льгот. Некоторые автопроизводители уже принимают защитные меры: Hyundai снизила цены, а Mercedes-Benz приостановил производство четырех моделей электромобилей. GM приостановила производственную смену на своем заводе в Спринг-Хилл в Теннесси, а Volkswagen в октябре останавливает производство ID.4 в Теннесси. Nissan пошел еще дальше, полностью отказавшись от планов производства электромобилей в США.

            Китай

            Китай по-прежнему доминирует на мировом рынке электромобилей, продав 1,3 миллиона электромобилей в сентябре, рекорд, который был обусловлен высоким спросом на электромобили. Продажи электромобилей выросли на 28% в годовом исчислении до 800 000 единиц, тогда как продажи гибридных электромобилей (PHEV) и электромобилей с увеличенным запасом хода снизились на 2% до 470 000.

            С начала года в Китае было продано около 9 миллионов электромобилей, что на 24% больше, чем в 2024 году, что укрепило его позиции как крупнейшего и зрелого рынка электромобилей в мире.

