США, Європа і Китай підштовхнули світовий бум на електрокари до рекордних максимумів

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Світовий продаж електромобілів у вересні 2025 року вперше перевищив 2,1 мільйона одиниць, що є найвищим місячним показником. Цей бум зумовлений податковими пільгами та місцевими стимулами в США, Великій Британії, Південній Кореї та Китаї.

США, Європа і Китай підштовхнули світовий бум на електрокари до рекордних максимумів

Світовий продаж електромобілів вперше перевищив позначку в 2 мільйони у вересні 2025 року, згідно з новими даними дослідницької компанії Rho Motion, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Дані Rho Motion показують, що у вересні по всьому світу було продано 2,1 мільйона електромобілів, що є найвищим місячним показником за історію спостережень. США, Велика Британія, Південна Корея та Китай досягли важливих рубежів: дедлайни для податкових пільг, нові цикли реєстрації та місцеві стимули сприяли глобальному буму.

"Світові продажі електромобілів вперше перевищили 2 мільйони одиниць за один місяць завдяки рекордному попиту на основних ринках", - заявив Чарльз Лестер, менеджер за даними Rho Motion.

США вирвалися вперед завдяки прагненню покупців скористатися податковими пільгами, що закінчувалися, Велика Британія досягла нових максимумів завдяки новим номерним знакам і грантам на електромобілі, а Південна Корея встановила рекорди завдяки Tesla, Hyundai, Kia і зростаючому імпорту BYD. З початку року продаж електромобілів досяг 14,7 млн, збільшившись на 26%.

Продаж електромобілів у цифрах з початку року (січень-вересень 2025 року):

  • у світі: 14,7 млн ​​(+26%);
    • Китай: 9 млн (+24%);
      • Європа: 3 млн (+32%);
        • Північна Америка: 1,5 млн (+11%);
          • решта світу: 1,2 млн (+48%).

            Європа

            Рекордним був минулий місяць у Європі: було продано 427 000 електромобілів, що на 36% більше, ніж роком раніше, і на 55% більше, ніж у серпні. Лідером зростання стала Велика Британія, де попит був рекордним завдяки запровадженню нових номерних знаків та державній програмі субсидування електромобілів, запровадженій у липні. Продаж електромобілів зріс на 30% у річному обчисленні, а продаж гібридних електромобілів - майже на 60%.

            Очікується, що ринок електромобілів у Німеччині отримає новий імпульс у 2026 році після того, як уряд схвалив новий пакет заходів стимулювання у 3 млрд євро (3,5 млрд доларів США), орієнтований на домогосподарства з низьким та середнім рівнем доходу. Він замінить програму субсидування, термін дії якої минув у грудні 2023 року. В Італії та Іспанії також триває впевнене зростання: продаж зріс на дві третини і більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком відповідно.

            Америка

            У Північній Америці продажі електромобілів у вересні зросли на 66% у річному обчисленні, на тлі того, як споживачі у США прагнули скористатися федеральними пільгами до закінчення терміну дії 30 вересня. Податкові пільги підтримали як покупки, так і лізинг.

            Однак Rho Motion очікує різкого падіння попиту в четвертому кварталі 2025 року через зникнення цих пільг. Деякі автовиробники вже вживають захисних заходів: Hyundai знизила ціни, а Mercedes-Benz призупинив виробництво чотирьох моделей електромобілів. GM призупинила виробничу зміну на своєму заводі в Спрінг-Гілл у Теннессі, а Volkswagen у жовтні зупиняє виробництво ID.4 у Теннессі. Nissan пішов ще далі, повністю відмовившись від планів виробництва електромобілів у США.

            Китай

            Китай, як і раніше, домінує на світовому ринку електромобілів, продавши 1,3 мільйона електромобілів у вересні, рекорд, що був зумовлений високим попитом на електромобілі. Продажі електромобілів зросли на 28% у річному обчисленні до 800 000 одиниць, тоді як продажі гібридних електромобілів (PHEV) та електромобілів зі збільшеним запасом ходу знизилися на 2% до 470 000.

            З початку року в Китаї було продано близько 9 мільйонів електромобілів, що на 24% більше, ніж у 2024 році, що зміцнило його позиції як найбільшого та зрілого ринку електромобілів у світі.

            Юлія Шрамко

            Новини СвітуАвто
