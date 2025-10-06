Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Україні
Київ • УНН
Вперше в Україні електромобілі випередили бензинові авто за продажами, зайнявши третину вересневого ринку нових машин. Частка бензинових авто зменшилася, а гібриди та дизельні автомобілі також показали зниження.
Гібриди знизили свою частку на вітчизняному ринку, авто з бензиновими двигунами не досить впевнено тримають другу сходинку рейтингу вподобань вересня. Передає УНН із посиланням на Укравтопром.
Деталі
В Україні повністю електричні моделі вперше "повністю" випередили бензинові авто у рейтингу вподобань. Наразі електромобілям належить третина вересневих продажів нових авто. У той же час, але минулого року, це показник був на рівні 15,3%.
На другому місці авто з бензиновими двигунами. За новими даними, частка машин із двигунами, які у якості палива використовують різні типи бензинів зменшилась. За поточними даними, зменшення простежується на відрізку від 36,8% до 31,2%.
Серед інших даних:
Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024р.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Нагадаємо
У вересні лідером продажів нових авто в Україні став VOLKSWAGEN ID.Unyx з 432 одиницями. За ним йдуть RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4.
У дощову погоду керувати транспортними засобами, зокрема, авто, значно складніше. Як вберегтися під час такої погоди, розповідає УНН.