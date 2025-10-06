$41.230.05
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22590 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 17666 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28364 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58062 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 73851 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88825 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162605 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 126204 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 110280 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Україні

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Вперше в Україні електромобілі випередили бензинові авто за продажами, зайнявши третину вересневого ринку нових машин. Частка бензинових авто зменшилася, а гібриди та дизельні автомобілі також показали зниження.

Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Україні

Гібриди знизили свою частку на вітчизняному ринку,  авто з бензиновими двигунами не досить впевнено тримають другу сходинку рейтингу вподобань вересня. Передає УНН із посиланням на Укравтопром.

Деталі

В Україні повністю електричні моделі вперше "повністю" випередили бензинові авто у рейтингу вподобань. Наразі електромобілям належить третина вересневих продажів нових авто. У той же час, але минулого року, це показник був на рівні 15,3%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами. За новими даними, частка  машин із двигунами, які у якості палива використовують різні типи бензинів зменшилась. За поточними даними, зменшення простежується на відрізку від 36,8% до 31,2%.

Серед інших даних:

Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024р.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Нагадаємо

У вересні лідером продажів нових авто в Україні став VOLKSWAGEN ID.Unyx з 432 одиницями. За ним йдуть RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4.

У дощову погоду керувати транспортними засобами, зокрема, авто,  значно складніше. Як вберегтися під час такої погоди, розповідає УНН. 

Ігор Тележніков

ЕкономікаАвто
Електроенергія
Україна