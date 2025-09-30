Як керувати автомобілем під час дощів: українцям озвучили поради

В Україні впродовж поточного тижня синоптики обіцяють дощову погоду. Через це керувати транспортними засобами, зокрема, авто, буде значно складнішим – видимість на дорогах погіршиться, самі дороги будуть слизькими, а ризик ДТП ( в тому числі - зі смертельними наслідками) зростатиме. Про те, як вберегтися під час такої погоди, розповідає УНН з посиланням на патрульну поліцію України.

Деталі

Водіям рекомендується дотримуватися наступних важливих рекомендацій:

Видимість - стежте за станом лобового скла й склоочисників, своєчасно замінюйте щітки. Переконайтеся, що вентиляція працює - інакше скло швидко запітніє;

Шини - мають відповідати сезону й бути в доброму стані. Зношений протектор значно підвищує ризик аквапланування (втрата зчеплення шин автомобіля з дорожнім покриттям, коли між ними утворюється шар води);

Ближнє світло фар - увімкніть освітлювальні прилади, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас побачити;

Початок дощу - у перші хвилини поверхня дороги особливо слизька через суміш пилу й бруду. У цей час не слід робити різких маневрів, треба знизити швидкість і збільшити дистанцію;

Безпечна швидкість - головна умова безпечної їзди під час ускладнених погодних умов в будь-який час року. Тому під час дощу рухатися потрібно повільніше, ніж в суху погоду. У сильну зливу краще зупинитися на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією;

Калюжі - можуть приховувати ями чи відкриті люки. Якщо можливо – слід їхати слідом за іншим авто. Великі калюжі слід долати повільно, щоб уникнути гідроудару;

Безпека - рекомендується завжди пристібатися ременями безпеки, а для перевезення дітей варто використовувати утримуючі системи.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 112/102 - йдеться в повідомленні.

