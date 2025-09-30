$41.320.16
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 13186 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28615 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 48182 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26438 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24490 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22030 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20991 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22972 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69876 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Як керувати автомобілем під час дощів: українцям озвучили поради

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Синоптики прогнозують дощову погоду в Україні впродовж тижня, що ускладнить керування транспортом. Патрульна поліція України дала рекомендації водіям, як уникнути ДТП.

Як керувати автомобілем під час дощів: українцям озвучили поради

В Україні впродовж поточного тижня синоптики обіцяють дощову погоду. Через це керувати транспортними засобами, зокрема, авто, буде значно складнішим – видимість на дорогах погіршиться, самі дороги будуть слизькими, а ризик ДТП ( в тому числі - зі смертельними наслідками) зростатиме. Про те, як вберегтися під час такої погоди, розповідає УНН з посиланням на патрульну поліцію України.

Деталі

Водіям рекомендується дотримуватися наступних важливих рекомендацій:

  • Видимість - стежте за станом лобового скла й склоочисників, своєчасно замінюйте щітки. Переконайтеся, що вентиляція працює - інакше скло швидко запітніє;
    • Шини - мають відповідати сезону й бути в доброму стані. Зношений протектор значно підвищує ризик аквапланування (втрата зчеплення шин автомобіля з дорожнім покриттям, коли між ними утворюється шар води);
      • Ближнє світло фар - увімкніть освітлювальні прилади, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас побачити;
        • Початок дощу - у перші хвилини поверхня дороги особливо слизька через суміш пилу й бруду. У цей час не слід робити різких маневрів, треба знизити швидкість і збільшити дистанцію;
          • Безпечна швидкість - головна умова безпечної їзди під час ускладнених погодних умов в будь-який час року. Тому під час дощу рухатися потрібно повільніше, ніж в суху погоду. У сильну зливу краще зупинитися на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією;
            • Калюжі - можуть приховувати ями чи відкриті люки. Якщо можливо – слід їхати слідом за іншим авто. Великі калюжі слід долати повільно, щоб уникнути гідроудару;
              • Безпека - рекомендується завжди пристібатися ременями безпеки, а для перевезення дітей варто використовувати утримуючі системи.

                Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 112/102

                - йдеться в повідомленні.

                Жовтень розпочнеться "дуже холодною" погодою: температура впаде до +6, майже всюди дощі30.09.25, 11:27 • 1934 перегляди

                Євген Устименко

                СуспільствоЛайфхакиАвтоПогода та довкілля
                Укргідрометцентр
                Дощі в Україні
                Україна