Как управлять автомобилем во время дождей: украинцам озвучили советы

В Украине в течение текущей недели синоптики обещают дождливую погоду. Из-за этого управлять транспортными средствами, в частности, авто, будет значительно сложнее – видимость на дорогах ухудшится, сами дороги будут скользкими, а риск ДТП (в том числе – со смертельным исходом) будет расти. О том, как уберечься во время такой погоды, рассказывает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.

Детали

Водителям рекомендуется придерживаться следующих важных рекомендаций:

Видимость - следите за состоянием лобового стекла и стеклоочистителей, своевременно заменяйте щетки. Убедитесь, что вентиляция работает - иначе стекло быстро запотеет;

Шины - должны соответствовать сезону и быть в хорошем состоянии. Изношенный протектор значительно повышает риск аквапланирования (потеря сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием, когда между ними образуется слой воды);

Ближний свет фар - включите осветительные приборы, чтобы другие участники дорожного движения могли вас увидеть;

Начало дождя - в первые минуты поверхность дороги особенно скользкая из-за смеси пыли и грязи. В это время не следует делать резких маневров, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию;

Безопасная скорость - главное условие безопасной езды при осложненных погодных условиях в любое время года. Поэтому во время дождя двигаться нужно медленнее, чем в сухую погоду. В сильный ливень лучше остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией;

Лужи - могут скрывать ямы или открытые люки. Если возможно – следует ехать вслед за другим авто. Большие лужи следует преодолевать медленно, чтобы избежать гидроудара;

Безопасность - рекомендуется всегда пристегиваться ремнями безопасности, а для перевозки детей стоит использовать удерживающие системы.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните 112/102 - говорится в сообщении.

Октябрь начнется с "очень холодной" погоды: температура упадет до +6, почти повсюду дожди