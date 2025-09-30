$41.320.16
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26633 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44902 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 24986 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23765 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21505 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20898 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22895 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68374 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57032 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68374 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72105 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73877 просмотра
Как управлять автомобилем во время дождей: украинцам озвучили советы

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Украине в течение недели, что усложнит управление транспортом. Патрульная полиция Украины дала рекомендации водителям, как избежать ДТП.

Как управлять автомобилем во время дождей: украинцам озвучили советы

В Украине в течение текущей недели синоптики обещают дождливую погоду. Из-за этого управлять транспортными средствами, в частности, авто, будет значительно сложнее – видимость на дорогах ухудшится, сами дороги будут скользкими, а риск ДТП (в том числе – со смертельным исходом) будет расти. О том, как уберечься во время такой погоды, рассказывает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.

Детали

Водителям рекомендуется придерживаться следующих важных рекомендаций:

  • Видимость - следите за состоянием лобового стекла и стеклоочистителей, своевременно заменяйте щетки. Убедитесь, что вентиляция работает - иначе стекло быстро запотеет;
    • Шины - должны соответствовать сезону и быть в хорошем состоянии. Изношенный протектор значительно повышает риск аквапланирования (потеря сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием, когда между ними образуется слой воды);
      • Ближний свет фар - включите осветительные приборы, чтобы другие участники дорожного движения могли вас увидеть;
        • Начало дождя - в первые минуты поверхность дороги особенно скользкая из-за смеси пыли и грязи. В это время не следует делать резких маневров, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию;
          • Безопасная скорость - главное условие безопасной езды при осложненных погодных условиях в любое время года. Поэтому во время дождя двигаться нужно медленнее, чем в сухую погоду. В сильный ливень лучше остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией;
            • Лужи - могут скрывать ямы или открытые люки. Если возможно – следует ехать вслед за другим авто. Большие лужи следует преодолевать медленно, чтобы избежать гидроудара;
              • Безопасность - рекомендуется всегда пристегиваться ремнями безопасности, а для перевозки детей стоит использовать удерживающие системы.

                Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните 112/102

                - говорится в сообщении.

                Октябрь начнется с "очень холодной" погоды: температура упадет до +6, почти повсюду дожди30.09.25, 11:27 • 1876 просмотров

                Евгений Устименко

                ОбществоЛайфхакиАвтоПогода и окружающая среда
                Укргидрометцентр
                Дожди в Украине
                Украина