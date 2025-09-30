$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:28 • 5754 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 6114 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 8972 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 11324 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 14931 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 19581 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53756 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55743 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58634 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 61147 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Октябрь начнется с "очень холодной" погоды: температура упадет до +6, почти повсюду дожди

Киев • УНН

 • 620 просмотра

1 октября в Украине ожидается значительное похолодание до +6...+10 градусов, на юге до +11...+16. Синоптик прогнозирует дожди по всей стране, за исключением нескольких областей, и порывистый ветер.

Октябрь начнется с "очень холодной" погоды: температура упадет до +6, почти повсюду дожди

Начало октября придет в Украину со значительным похолоданием - местами температура упадет до +6, почти повсеместно ожидаются дожди, сообщила во вторник синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной. Ведь завтра, 1 октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит всего +6...+10 градусов, брррр

- написала Диденко.

По ее словам, "теплее, конечно, будет в южной части, +11...+16 градусов".

"Как говорится, коня куют и жаба лапу подставляет - холода добавит если не сильный, то довольно порывистый ветер. А о дождях так и вообще нечего добавить - мокрые и практически повсеместно в Украине", - продолжала синоптик.

По ее прогнозу, разве что Волынь, Ровенщина, северные районы Киевщины и Черниговщины попытаются удержаться от осадков.

"Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", - отметила она.

В Киеве, по словам Диденко, "все, как у людей" - завтра, 1 октября, будет облачно, дождь ближе к вечеру, в течение дня +8...+10 градусов.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Ровненская область
Киевская область
Волынская область
Черниговская область
Украина
Киев