Октябрь начнется с "очень холодной" погоды: температура упадет до +6, почти повсюду дожди
Киев • УНН
1 октября в Украине ожидается значительное похолодание до +6...+10 градусов, на юге до +11...+16. Синоптик прогнозирует дожди по всей стране, за исключением нескольких областей, и порывистый ветер.
Начало октября придет в Украину со значительным похолоданием - местами температура упадет до +6, почти повсеместно ожидаются дожди, сообщила во вторник синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной. Ведь завтра, 1 октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит всего +6...+10 градусов, брррр
По ее словам, "теплее, конечно, будет в южной части, +11...+16 градусов".
"Как говорится, коня куют и жаба лапу подставляет - холода добавит если не сильный, то довольно порывистый ветер. А о дождях так и вообще нечего добавить - мокрые и практически повсеместно в Украине", - продолжала синоптик.
По ее прогнозу, разве что Волынь, Ровенщина, северные районы Киевщины и Черниговщины попытаются удержаться от осадков.
"Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", - отметила она.
В Киеве, по словам Диденко, "все, как у людей" - завтра, 1 октября, будет облачно, дождь ближе к вечеру, в течение дня +8...+10 градусов.
