Жовтень розпочнеться "дуже холодною" погодою: температура впаде до +6, майже всюди дощі
Київ • УНН
1 жовтня в Україні очікується значне похолодання до +6...+10 градусів, на півдні до +11...+16. Синоптик прогнозує дощі по всій країні, за винятком кількох областей, та рвучкий вітер.
Початок жовтня прийде в Україні зі значним похолоданням - місцями температура впаде до +6, майже всюди очікуються дощі, повідомила у вівторок синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною. Адже завтра, 1-го жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6...+10 градусів, брррр
З її слів, "тепліше, звісно, буде у південній частині, +11...+16 градусів".
"Як кажуть, коня кують і жаба лапу підставляє - холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер. А про дощі то й взагалі нема що додати - мокрі та практично повсюди в Україні", - вела далі синоптик.
За її прогнозом, хіба що Волинь, Рівненщина, північні райони Київщини та Чернігівщини спробують втриматися від опадів.
"Але однаково скрізь буде волога похмура погода", - зазначила вона.
У Києві, зі слів Діденко, "усе, як у людей" - завтра, 1 жовтня, буде хмарно, дощ ближче до вечора, протягом дня +8...+10 градусів.
