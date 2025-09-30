$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 11065 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 10664 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 11256 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 13000 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 16237 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
04:06 • 20176 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55638 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114366 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 55852 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жовтень розпочнеться "дуже холодною" погодою: температура впаде до +6, майже всюди дощі

Київ • УНН

 • 804 перегляди

1 жовтня в Україні очікується значне похолодання до +6...+10 градусів, на півдні до +11...+16. Синоптик прогнозує дощі по всій країні, за винятком кількох областей, та рвучкий вітер.

Жовтень розпочнеться "дуже холодною" погодою: температура впаде до +6, майже всюди дощі

Початок жовтня прийде в Україні зі значним похолоданням - місцями температура впаде до +6, майже всюди очікуються дощі, повідомила у вівторок синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною. Адже завтра, 1-го жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6...+10 градусів, брррр

- написала Діденко.

З її слів, "тепліше, звісно, буде у південній частині, +11...+16 градусів".

"Як кажуть, коня кують і жаба лапу підставляє - холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер. А про дощі то й взагалі нема що додати - мокрі та практично повсюди в Україні", - вела далі синоптик.

За її прогнозом, хіба що Волинь, Рівненщина, північні райони Київщини та Чернігівщини спробують втриматися від опадів.

"Але однаково скрізь буде волога похмура погода", - зазначила вона.

У Києві, зі слів Діденко, "усе, як у людей" - завтра, 1 жовтня, буде хмарно, дощ ближче до вечора, протягом дня +8...+10 градусів.

Юлія Шрамко

