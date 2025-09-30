Синоптики прогнозують дощі та сильний вітер в Україні: прогноз погоди на 30 вересня
Київ • УНН
30 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, значні дощі на Одещині та Миколаївщині. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
У вівторок, 30 вересня, синоптики передають хмарну погоду з проясненням. У деяких областях прогнозують дощі. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За прогнозами синоптиків, погода буде доволі хмарна. На Одещині та Миколаївщині передають значні дощі, лише на північному сході та сході буде без опадів.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°
У Києві та області температура повітря буде від 9 до 13 градусів тепла. Протягом дня синоптики передають дощ.
