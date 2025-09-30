Міжнародний день перекладача, День “Врятуйте коалу”, Всеукраїнський День бібліотек: що відзначають 30 вересня в Україні і світі

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 36760 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 46314 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 46977 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 50478 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 28921 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25050 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17107 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30694 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49678 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70923 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3м/с
86%
756мм
Популярнi новини
У Білому домі підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАСPhoto29 вересня, 19:27 • 3380 перегляди
Нетаньягу заявив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни в Газі29 вересня, 19:54 • 2862 перегляди
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29 вересня, 20:10 • 9522 перегляди
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT23:15 • 4332 перегляди
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні00:34 • 6194 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 36769 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 66123 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 46983 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 50485 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 39727 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 13601 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 16307 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 29183 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 37597 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 34513 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Ракетний комплекс "Панцир"

Міжнародний день перекладача, День “Врятуйте коалу”, Всеукраїнський День бібліотек: що відзначають 30 вересня в Україні і світі

Київ • УНН

 • 838 перегляди

30 вересня світ відзначає Міжнародний день перекладача, День "Врятуйте коалу", День грязелікування та Міжнародний день подкастів. В Україні цього дня відзначають Всеукраїнський день бібліотек, започаткований у 1998 році.

Міжнародний день перекладача, День “Врятуйте коалу”, Всеукраїнський День бібліотек: що відзначають 30 вересня в Україні і світі

Сьогодні, 30 вересня, у світі відзначають Міжнародний день перекладача, День "Врятуйте коалу", а в Україні - Всеукраїнський День бібліотек, пише УНН. 

Міжнародний день перекладача

Традиційно 30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. Дату свята обрано Міжнародною федерацією перекладачів на честь письменника, історика, перекладача Біблії з грецької та гебрайської мов на латину Святого Ієроніма Стридонського, який помер у цей день. У 1546 році його переклад, що отримав назву "Вульгата", оголошено офіційним латинським текстом Священного Писання, а самого Ієроніма вважають покровителем перекладачів.

Міжнародний день перекладача – це вшанування праці перекладачів, яка відіграє важливу роль в об’єднанні народів, сприянні діалогу, взаєморозумінню і співпраці, внесенні вкладу в розвиток і зміцнення миру і безпеки у всьому світі. 

Відповідно до резолюції, яку затвердили в 2017 році під час 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, професійний переклад вносить вагомий вклад у згуртування націй та поширення інформації, яка раніше була доступна лише представникам певної культури. Робота перекладача може вплинути на відносини між різними країнами і навіть змінити хід історії.

Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури28.08.25, 20:00 • 4003 перегляди

День грязелікування

Кожного року 30 вересня проходить День грязелікування. Застосування грязі в лікувальних та косметичних цілях можна відстежити ще у XVI столітті, в епоху Відродження. Тодішні лікарі обмащували хворих у лікувальну грязь, а потім відправляли у ванну, щоб змити. Маніпуляції з грязями в лікувальних цілях стали настільки повсюдним, що технологію часто використовували навіть для тварин.

Вдосконалення процедури продовжувалось в XIX та XX століттях, процес був доопрацьований. Зараз грязі застосовуються у сучасних спа-салонах та лікувальних курортах всього світу. 

Лікарі вперше уповільнили хворобу Гантінгтона на 75% завдяки генній терапії24.09.25, 16:03 • 2996 переглядiв

Міжнародний день подкастів

Міжнародний день подкастів відзначають щороку 30 вересня, починаючи з 2014 року. Подкаст – цифровий медіафайл, який поширюється в мережі Інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп’ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопередачу, але їх унікальність в тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити в зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд.

Міжнародний день подкастів розпочався у 2014 році як "Національний день подкастів" - народне свято, започатковане членами подкаст спільноти, які провели шість годин прямих онлайн-сесій, щоб відзначити цю подію. Дата 30 вересня залишилася незмінною, і найперша подія стала зразком для подальших заходів із телефонними дзвінками, зустрічами та запитаннями до творців, які були відкриті для всіх, хто цікавився цим медіа.

Стів Лі, засновник одного з таких сайтів – Modern Life Network, започаткував ідею святкування відповідного дня. Мета свята – популяризація медіаподкастів. Люди усього світу слухають улюблені подкасти, щоб орієнтуватись серед останніх новин у сфері технологій, розваг чи інформації. В день відзначення події організовують багатогодинну трансляцію, учасниками якої стають розробники подкастів із різних країн світу.

Мішель Обама запускає подкаст разом зі своїм братом: що відомо про проєкт11.03.25, 16:42 • 170120 переглядiв

День "Врятуйте коалу"

30 вересня в багатьох країнах світу проводиться День "Врятуйте коалу". Цей день започаткував Австралійський фонд коал (AKF) у межах своєї кампанії "Місяць порятунку коал", який тривав увесь вересень. Фонд почав свою діяльність у 1986 році як Австралійська асоціація коал, яку заснували два ветеринари. Головна мета фонду – врятувати диких коал, зберігши їхні місця проживання.

Мета Дня – підвищити обізнаність людей про ризики, які загрожують існуванню цих тварин, та зібрати кошти, які необхідні для продовження боротьби та довгорічного збереження ареалів проживання коал. У цей день Фонд організовує ярмарки, де продаються наліпки, сувеніри, подарунки та інші предмети з коалами. Отримані гроші йдуть на допомогу пухнастим звірятам.

Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини26.09.25, 08:19 • 3455 переглядiв

Всеукраїнський День бібліотек

Також у цей, починаючи з 1998 року, "враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність подальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості", в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. 

Бібліотеки на нашій землі почали створювати за часів Русі — в IX-XI століттях. Найчастіше зібрання книг розміщувалися в монастирях, церквах та школах, а їхнім наповненням займалися князі та священники. В той час з’явилася й цензура з боку духівництва — церковні книги популяризувалися й активно переписувалися, натомість апокрифічні, тобто не включені до церковного канону, могли заборонити. Окрім книг, у бібліотеках зберігалися державні документи та їхні копії.

В афганських університетах, таліби заборонили книги написані жінками19.09.25, 09:20 • 3109 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКультура
Генеральна Асамблея ООН
благодійність
Україна