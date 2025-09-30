Міжнародний день перекладача, День “Врятуйте коалу”, Всеукраїнський День бібліотек: що відзначають 30 вересня в Україні і світі

Сьогодні, 30 вересня, у світі відзначають Міжнародний день перекладача, День "Врятуйте коалу", а в Україні - Всеукраїнський День бібліотек, пише УНН.

Міжнародний день перекладача

Традиційно 30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. Дату свята обрано Міжнародною федерацією перекладачів на честь письменника, історика, перекладача Біблії з грецької та гебрайської мов на латину Святого Ієроніма Стридонського, який помер у цей день. У 1546 році його переклад, що отримав назву "Вульгата", оголошено офіційним латинським текстом Священного Писання, а самого Ієроніма вважають покровителем перекладачів.

Міжнародний день перекладача – це вшанування праці перекладачів, яка відіграє важливу роль в об’єднанні народів, сприянні діалогу, взаєморозумінню і співпраці, внесенні вкладу в розвиток і зміцнення миру і безпеки у всьому світі.

Відповідно до резолюції, яку затвердили в 2017 році під час 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, професійний переклад вносить вагомий вклад у згуртування націй та поширення інформації, яка раніше була доступна лише представникам певної культури. Робота перекладача може вплинути на відносини між різними країнами і навіть змінити хід історії.

Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури

День грязелікування

Кожного року 30 вересня проходить День грязелікування. Застосування грязі в лікувальних та косметичних цілях можна відстежити ще у XVI столітті, в епоху Відродження. Тодішні лікарі обмащували хворих у лікувальну грязь, а потім відправляли у ванну, щоб змити. Маніпуляції з грязями в лікувальних цілях стали настільки повсюдним, що технологію часто використовували навіть для тварин.

Вдосконалення процедури продовжувалось в XIX та XX століттях, процес був доопрацьований. Зараз грязі застосовуються у сучасних спа-салонах та лікувальних курортах всього світу.

Лікарі вперше уповільнили хворобу Гантінгтона на 75% завдяки генній терапії

Міжнародний день подкастів

Міжнародний день подкастів відзначають щороку 30 вересня, починаючи з 2014 року. Подкаст – цифровий медіафайл, який поширюється в мережі Інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп’ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопередачу, але їх унікальність в тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити в зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд.

Міжнародний день подкастів розпочався у 2014 році як "Національний день подкастів" - народне свято, започатковане членами подкаст спільноти, які провели шість годин прямих онлайн-сесій, щоб відзначити цю подію. Дата 30 вересня залишилася незмінною, і найперша подія стала зразком для подальших заходів із телефонними дзвінками, зустрічами та запитаннями до творців, які були відкриті для всіх, хто цікавився цим медіа.

Стів Лі, засновник одного з таких сайтів – Modern Life Network, започаткував ідею святкування відповідного дня. Мета свята – популяризація медіаподкастів. Люди усього світу слухають улюблені подкасти, щоб орієнтуватись серед останніх новин у сфері технологій, розваг чи інформації. В день відзначення події організовують багатогодинну трансляцію, учасниками якої стають розробники подкастів із різних країн світу.

Мішель Обама запускає подкаст разом зі своїм братом: що відомо про проєкт

День "Врятуйте коалу"

30 вересня в багатьох країнах світу проводиться День "Врятуйте коалу". Цей день започаткував Австралійський фонд коал (AKF) у межах своєї кампанії "Місяць порятунку коал", який тривав увесь вересень. Фонд почав свою діяльність у 1986 році як Австралійська асоціація коал, яку заснували два ветеринари. Головна мета фонду – врятувати диких коал, зберігши їхні місця проживання.

Мета Дня – підвищити обізнаність людей про ризики, які загрожують існуванню цих тварин, та зібрати кошти, які необхідні для продовження боротьби та довгорічного збереження ареалів проживання коал. У цей день Фонд організовує ярмарки, де продаються наліпки, сувеніри, подарунки та інші предмети з коалами. Отримані гроші йдуть на допомогу пухнастим звірятам.

Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини

Всеукраїнський День бібліотек

Також у цей, починаючи з 1998 року, "враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність подальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості", в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек.

Бібліотеки на нашій землі почали створювати за часів Русі — в IX-XI століттях. Найчастіше зібрання книг розміщувалися в монастирях, церквах та школах, а їхнім наповненням займалися князі та священники. В той час з’явилася й цензура з боку духівництва — церковні книги популяризувалися й активно переписувалися, натомість апокрифічні, тобто не включені до церковного канону, могли заборонити. Окрім книг, у бібліотеках зберігалися державні документи та їхні копії.

В афганських університетах, таліби заборонили книги написані жінками