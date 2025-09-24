Лікарі вперше уповільнили хворобу Гантінгтона на 75% завдяки генній терапії

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 24 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 2832 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 7054 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 13544 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11801 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 21136 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15533 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16961 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14488 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26948 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 7982 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 38447 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 29236 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 25779 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 15410 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 13503 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 15507 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 21103 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 29346 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 38554 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 32887 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 93133 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 53146 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 67446 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 119034 перегляди
Лікарі вперше уповільнили хворобу Гантінгтона на 75% завдяки генній терапії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Великій Британії вперше успішно зупинили прогресування хвороби Гантінгтона, спадкового захворювання, що руйнує клітини мозку. Новий метод генної терапії уповільнив перебіг хвороби на 75% у 29 пацієнтів, що дарує надію на додаткові роки повноцінного життя.

Лікарі вперше уповільнили хворобу Гантінгтона на 75% завдяки генній терапії

У Великій Британії вперше успішно зупинили прогресування хвороби Гантінгтона – спадкової хвороби, що руйнує клітини мозку. Новий метод генної терапії показав 75% уповільнення перебігу хвороби, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Хвороба Гантінгтона - це спадкове захворювання, що поступово руйнує клітини мозку і поєднує симптоми деменції, хвороби Паркінсона та розладів рухових нейронів.

За словами професора Сари Табрізі, результати нового дослідження вразили навіть дослідників: "прогресування хвороби в пацієнтів вдалося сповільнити на 75%", пише видання.

Це означає, що погіршення, яке зазвичай настає за рік, тепер розтягнеться на чотири роки, даючи хворим додаткові роки повноцінного життя. Новий метод лікування являє собою тип генної терапії, який проводиться протягом 12-18 годин делікатної операції на мозку.

Перші симптоми хвороби Гантінгтона зазвичай з'являються у віці 30 або 40 років і зазвичай призводять до летального результату протягом двох десятиліть.

Ми ніколи в найсміливіших мріях не очікували б уповільнення клінічного прогресування на 75%

- сказала Професор Табрізі, директор Центру хвороби Гантінгтона Університетського коледжу Лондона.

Ім'я жодного з пацієнтів, які пройшли лікування, не розголошується, але один з них вийшов на пенсію за станом здоров'я та повернувся до роботи. Інші учасники дослідження все ще ходять, попри те, що, як очікується, їм знадобиться інвалідний візок.

Лікування, ймовірно, коштуватиме дуже дорого. Проте для людей, яких хвороба Гантінгтона вражає у розквіті сил воно дарує надію.

Через що виникає хвороба та в чому полягає новий метод лікування

Хвороба Гантінгтона виникає через помилку в ділянці ДНК - гені гантінгтину. Якщо один з батьків має цю хворобу, є 50% ризику успадкувати змінений ген і теж захворіти. Мутація перетворює нормальний білок хантингтин, потрібний для роботи мозку, на "вбивцю" нейронів. Завдання нового лікування - постійно знижувати рівень цього токсичного білка за допомогою однієї дози. Терапія поєднує досягнення генної медицини та технології пригнічення генів.

Спершу використовують безпечний вірус, модифікований так, щоб містити спеціальну послідовність ДНК. Його вводять глибоко в мозок під контролем МРТ у режимі реального часу, спрямовуючи мікрокатетер у дві зони - хвостате ядро та путамен. Операція триває від 12 до 18 годин.

Вірус працює як "мікроскопічний листоноша", доставляючи новий фрагмент ДНК всередину клітин, де він активується. Нейрони починають виробляти мікроРНК, яка перехоплює та блокує матричні РНК - інструкції для створення мутантного хантингтину. Завдяки цьому рівень шкідливого білка в мозку знижується, а нейрони рятуються від загибелі.

У випробуванні, проведеному серед 29 пацієнтів, через три роки після операції зафіксували в середньому 75% уповільнення прогресування хвороби за комплексним показником, що враховує когнітивні та рухові функції, а також здатність до самостійного життя, йдеться у публікації.

Крім того, результати демонструють захист клітин мозку. Зокрема, рівень нейрофіламентів у спинномозковій рідині - маркер відмирання клітин - замість очікуваного зростання на третину виявився нижчим, ніж на початку дослідження.

Це результат, на який ми чекали

- наголосив професор Ед Вайлд, консультант-невролог Національної лікарні неврології та нейрохірургії при UCLH.

Була велика ймовірність, що ми ніколи не побачимо такого результату, тому, жити у світі, де ми знаємо, що це не тільки можливо, але й фактична масштабність ефекту захоплює дух, дуже важко повністю передати емоції - додав він.

Вживання парацетамолу під час вагітності не викликає аутизм у дитини: науковці спростовують заяви Трампа23.09.25, 13:11 • 2844 перегляди

Альона Уткіна

Здоров'яНовини Світу
Велика Британія