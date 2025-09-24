Врачи впервые замедлили болезнь Хантингтона на 75% благодаря генной терапии

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 42 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 2856 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 7108 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 13598 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 11830 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 21185 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 15550 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 16976 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14493 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26955 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 7982 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 38449 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 29238 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 25780 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 15410 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 13613 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 15596 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 21197 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 29447 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 38657 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 32913 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 93158 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 53169 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 67466 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 119052 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

Врачи впервые замедлили болезнь Хантингтона на 75% благодаря генной терапии

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Великобритании впервые успешно остановили прогрессирование болезни Хантингтона, наследственного заболевания, разрушающего клетки мозга. Новый метод генной терапии замедлил течение болезни на 75% у 29 пациентов, что дарит надежду на дополнительные годы полноценной жизни.

Врачи впервые замедлили болезнь Хантингтона на 75% благодаря генной терапии

В Великобритании впервые успешно остановили прогрессирование болезни Гантингтона – наследственной болезни, разрушающей клетки мозга. Новый метод генной терапии показал 75% замедление течения болезни, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Болезнь Гантингтона – это наследственное заболевание, постепенно разрушающее клетки мозга и сочетающее симптомы деменции, болезни Паркинсона и расстройств двигательных нейронов.

По словам профессора Сары Табризи, результаты нового исследования поразили даже исследователей: "прогрессирование болезни у пациентов удалось замедлить на 75%", пишет издание.

Это означает, что ухудшение, которое обычно наступает за год, теперь растянется на четыре года, давая больным дополнительные годы полноценной жизни. Новый метод лечения представляет собой тип генной терапии, который проводится в течение 12-18 часов деликатной операции на мозге.

Первые симптомы болезни Гантингтона обычно появляются в возрасте 30 или 40 лет и обычно приводят к летальному исходу в течение двух десятилетий.

Мы никогда в самых смелых мечтах не ожидали бы замедления клинического прогрессирования на 75%

- сказала Профессор Табризи, директор Центра болезни Гантингтона Университетского колледжа Лондона.

Имя ни одного из пациентов, прошедших лечение, не разглашается, но один из них вышел на пенсию по состоянию здоровья и вернулся к работе. Другие участники исследования все еще ходят, несмотря на то, что, как ожидается, им понадобится инвалидная коляска.

Лечение, вероятно, будет стоить очень дорого. Однако для людей, которых болезнь Гантингтона поражает в расцвете сил, оно дарит надежду.

Из-за чего возникает болезнь и в чем заключается новый метод лечения

Болезнь Гантингтона возникает из-за ошибки в участке ДНК – гене хантингтина. Если один из родителей имеет эту болезнь, есть 50% риска унаследовать измененный ген и тоже заболеть. Мутация превращает нормальный белок хантингтин, необходимый для работы мозга, в "убийцу" нейронов. Задача нового лечения – постоянно снижать уровень этого токсичного белка с помощью одной дозы. Терапия сочетает достижения генной медицины и технологии подавления генов.

Сначала используют безопасный вирус, модифицированный так, чтобы содержать специальную последовательность ДНК. Его вводят глубоко в мозг под контролем МРТ в режиме реального времени, направляя микрокатетер в две зоны – хвостатое ядро и путамен. Операция длится от 12 до 18 часов.

Вирус работает как "микроскопический почтальон", доставляя новый фрагмент ДНК внутрь клеток, где он активируется. Нейроны начинают производить микроРНК, которая перехватывает и блокирует матричные РНК – инструкции для создания мутантного хантингтина. Благодаря этому уровень вредного белка в мозге снижается, а нейроны спасаются от гибели.

В испытании, проведенном среди 29 пациентов, через три года после операции зафиксировали в среднем 75% замедление прогрессирования болезни по комплексному показателю, учитывающему когнитивные и двигательные функции, а также способность к самостоятельной жизни, говорится в публикации.

Кроме того, результаты демонстрируют защиту клеток мозга. В частности, уровень нейрофиламентов в спинномозговой жидкости – маркер отмирания клеток – вместо ожидаемого роста на треть оказался ниже, чем в начале исследования.

Это результат, которого мы ждали

- подчеркнул профессор Эд Уайлд, консультант-невролог Национальной больницы неврологии и нейрохирургии при UCLH.

Была большая вероятность, что мы никогда не увидим такого результата, поэтому, жить в мире, где мы знаем, что это не только возможно, но и фактическая масштабность эффекта захватывает дух, очень трудно полностью передать эмоции - добавил он.

Применение парацетамола во время беременности не вызывает аутизм у ребенка: ученые опровергают заявления Трампа23.09.25, 13:11 • 2844 просмотра

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания