На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 18874 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 22840 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 38679 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 41555 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 40780 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 62879 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68583 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63170 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30672 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Применение парацетамола во время беременности не вызывает аутизм у ребенка: ученые опровергают заявления Трампа

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Американские ученые опровергли заявления Дональда Трампа о связи парацетамола с аутизмом у детей, подчеркивая, что опасность представляет высокая температура. Исследование показывает, что лихорадка во время беременности повышает риск аутизма, тогда как парацетамол его снижает.

Применение парацетамола во время беременности не вызывает аутизм у ребенка: ученые опровергают заявления Трампа

Американские ученые опровергли утверждение президента США Дональда Трампа о связи между ацетаминофеном, известным как парацетамол, и аутизмом у детей. Они подчеркивают, что настоящую опасность для беременных представляет именно высокая температура, а не безопасные жаропонижающие препараты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В понедельник, 22 сентября, на мероприятии в Белом доме Трамп связал ацетаминофен, активный ингредиент препарата Тайленол, с аутизмом и призвал женщин избегать его во время беременности. Эти заявления, сделанные вместе с министром здравоохранения Кеннеди-младшим — давним критиком общепринятой медицины, всколыхнули врачей и фармацевтические компании.

Меди Хорниг, врач-ученый из Нью-Йорка, которая в течение 25 лет изучала факторы риска аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, связанные с беременностью, заявила, что заявление Трампа искажает научные данные относительно ацетаминофена, который также известен как парацетамол в Европе и других странах.

"Казалось, что они указали на наличие доказательств того, что продолжение лихорадки – это хорошо. Это поразительная дезинформация", – сказал в интервью Хорниг, приглашенный ученый из Института медицинских исследований Файнштейна при Northwell Health.

Американский колледж акушеров-гинекологов назвал последние рекомендации по ацетаминофену "безответственными", тогда как Американская академия педиатрии также заявила, что искажение научных данных оказывает "медвежью услугу" людям с аутизмом. Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании заявило, что нет доказательств того, что парацетамол вызывает аутизм, и заявило, что он остается безопасным во время беременности.

Генетический риск

Исследование Хорниг, проведенное на основе норвежского когортного анализа семей — матери, отца и ребенка, включавшего более 100 000 участников, показало, что умеренная или высокая лихорадка во время беременности значительно повышает риск развития аутизма у детей, особенно во втором триместре.

"Мы обнаружили, что без ацетаминофена риск аутизма возрастал примерно на 40%. При употреблении ацетаминофена этот риск значительно снизился", – сказала она и подчеркнула, что ключевым фактором является сама лихорадка, а не какой-либо отдельный препарат.

Очевидно, что неуменьшенная лихорадка, особенно умеренного уровня или выше, влияет на потомство, увеличивая риск аутизма. Позволять женщинам иметь даже умеренную лихорадку во время беременности, которая сама по себе может потенциально нанести вред и во многих исследованиях связана с риском, вызывает большое беспокойство

- добавила автор.

В предыдущей, неопубликованной работе команда Хорниг также заметила намеки на то, что ацетаминофен, принимаемый от боли, может иметь различные риски.

"Кажется, существует определенная закономерность, которая свидетельствует о том, что это может быть не тот препарат, который следует использовать от боли", – добавила она, хотя и предостерегает, что эти результаты нуждаются в дальнейшем изучении.

Акции Kenvue резко упали после заявлений Трампа о связи парацетамола с аутизмом23.09.25, 12:37 • 850 просмотров

Аутизм не имеет единой причины

Небольшое количество женщин сообщило об использовании ибупрофена от лихорадки во время беременности. Ни у одного из их детей не развился аутизм, хотя Хорниг подчеркнула, что эти цифры слишком малы, чтобы делать выводы.

Эти выводы подчеркивают то, что ученые уже давно говорят: аутизм не имеет единой причины. Генетика, время и среда взаимодействуют, говорит Хорниг, ссылаясь на такие факторы, как разница в возрасте родителей, влияние дыма от лесных пожаров и тяжелых металлов, сезонные изменения иммунитета и инфекции, вызывающие лихорадку.

"Идея о том, что это будет единственная причина, действительно бессмысленна, и она не согласуется с тем, что мы знаем", – сказала она.

Хорниг также призвала к большей точности в исследованиях. Распространенные генетические различия в ферментах, которые помогают расщеплять ацетаминофен, могут влиять на то, насколько безопасно беременная женщина может метаболизировать этот препарат. Некоторые лаборатории тестируют меконий новорожденных на наличие токсичных побочных продуктов метаболизма ацетаминофена — потенциального биомаркера, который может помочь в принятии более безопасных решений в будущем.

"Наши будущие поколения заслуживают персонализированного подхода, который учитывает генетический риск, влияние окружающей среды и более безопасные альтернативы", – сказала она.

Сейчас, по ее словам, контекст имеет значение. Ацетаминофен остается широко рекомендованным, поскольку аспирин несет риск синдрома Рея, а ибупрофен не считается безопасным на поздних сроках беременности. Но Хорниг предупредила, что полный отказ от лечения, особенно с учетом того, что респираторные вирусы, такие как грипп и Covid-19, все еще циркулируют, может сделать женщин уязвимыми.

Она добавила, что вакцинация до и во время беременности, по показаниям, остается одной из лучших мер защиты от инфекций, вызывающих лихорадку.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что FDA предоставит рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена беременными и повышенным риском аутизма у детей. Женщинам советуют ограничить использование Tylenol во время беременности без медицинской необходимости.

Алена Уткина

