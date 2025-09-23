Вживання парацетамолу під час вагітності не викликає аутизм у дитини: науковці спростовують заяви Трампа

Американські вчені спростували твердження президента США Дональда Трампа про зв’язок між ацетамінофеном, відомим як парацетамол, та аутизмом у дітей. Вони наголошують, що справжню небезпеку для вагітних становить саме висока температура, а не безпечні жарознижувальні препарати. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

В понеділок, 22 вересня, на заході в Білому домі Трамп пов'язав ацетамінофен, активний інгредієнт препарату Тайленол, з аутизмом і закликав жінок уникати його під час вагітності. Ці заяви, зроблені разом із міністром охорони здоров'я Кеннеді-молодшим- давнім критиком загальноприйнятої медицини, сколихнули лікарів та фармацевтичні компанії.

Меді Горніг, лікарка-науковець з Нью-Йорка, яка протягом 25 років вивчала фактори ризику аутизму та синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю, пов'язані з вагітністю, заявила, що заява Трампа спотворює наукові дані щодо ацетамінофену, який також відомий як парацетамол у Європі та інших країнах.

"Здавалося, що вони вказали на наявність доказів того, що продовження лихоманки – це добре. Це вражаюча дезінформація", – сказав в інтерв’ю Горніг, запрошений науковець з Інституту медичних досліджень Файнштейна при Northwell Health.

Американський коледж акушерів-гінекологів назвав останні рекомендації щодо ацетамінофену "безвідповідальними", тоді як Американська академія педіатрії також заявила, що перекручування наукових даних робить "ведмежу послугу" людям з аутизмом. Агентство з регулювання лікарських засобів та виробів медичного призначення Великобританії заявило, що немає доказів того, що парацетамол викликає аутизм, і заявило, що він залишається безпечним під час вагітності.

Генетичний ризик

Дослідження Горніг, проведене на основі норвезького когортного аналізу сімей - матері, батька та дитини, що включав понад 100 000 учасників, показало, що помірна або висока лихоманка під час вагітності значно підвищує ризик розвитку аутизму у дітей, особливо в другому триместрі.

"Ми виявили, що без ацетамінофену ризик аутизму зростав приблизно на 40%. При вживанні ацетамінофену цей ризик значно знизився", – сказала вона та наголосила, що ключовим фактором є сама лихоманка, а не якийсь окремий препарат.

Очевидно, що незнижена лихоманка, особливо помірного рівня або вище, впливає на потомство, збільшуючи ризик аутизму. Дозволяти жінкам мати навіть помірну лихоманку під час вагітності, яка сама по собі може потенційно завдати шкоди та в багатьох дослідженнях пов’язана з ризиком, викликає велике занепокоєння - додала авторка.

У попередній, неопублікованій роботі команда Горніг також помітила натяки на те, що ацетамінофен, який приймають від болю, може мати різні ризики.

"Здається, існує певна закономірність, яка свідчить про те, що це може бути не той препарат, який слід використовувати від болю", – додала вона, хоча й застерігає, що ці результати потребують подальшого вивчення.

Акції Kenvue різко впали після заяв Трампа про зв’язок парацетамолу з аутизмом

Аутизм не має єдиної причини

Невелика кількість жінок повідомила про використання ібупрофену від лихоманки під час вагітності. У жодної з їхніх дітей не розвинувся аутизм, хоча Горніг наголосила, що ці цифри занадто малі, щоб робити висновки.

Ці висновки підкреслюють те, що вчені вже давно говорять: аутизм не має єдиної причини. Генетика, час та середовище взаємодіють, каже Хорніг, посилаючись на такі фактори, як різниця у віці батьків, вплив диму від лісових пожеж та важких металів , сезонні зміни імунітету та інфекції, що викликають лихоманку.

"Ідея про те, що це буде єдина причина, справді безглузда, і вона не узгоджується з тим, що ми знаємо", – сказала вона.

Горніг також закликала до більшої точності в дослідженнях. Поширені генетичні відмінності у ферментах, які допомагають розщеплювати ацетамінофен, можуть впливати на те, наскільки безпечно вагітна жінка може метаболізувати цей препарат. Деякі лабораторії тестують меконій новонароджених на наявність токсичних побічних продуктів метаболізму ацетамінофену - потенційного біомаркера, який може допомогти у прийнятті безпечніших рішень у майбутньому.

"Наші майбутні покоління заслуговують на персоналізований підхід, який враховує генетичний ризик, вплив навколишнього середовища та безпечніші альтернативи", – сказала вона.

Наразі, за її словами, контекст має значення. Ацетамінофен залишається широко рекомендованим, оскільки аспірин несе ризик синдрому Рея, а ібупрофен не вважається безпечним на пізніх термінах вагітності. Але Горніг попередила, що повна відмова від лікування, особливо з огляду на те, що респіраторні віруси, такі як грип та Covid-19, все ще циркулюють, може зробити жінок вразливими.

Вона додала, що вакцинація до та під час вагітності, за показаннями, залишається одним із найкращих заходів захисту від інфекцій, що викликають лихоманку.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що FDA надасть рекомендації щодо можливого зв'язку між вживанням ацетамінофену вагітними та підвищеним ризиком аутизму у дітей. Жінкам радять обмежити використання Tylenol під час вагітності без медичної необхідності.