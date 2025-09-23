Акции Kenvue резко упали после заявлений Трампа о связи парацетамола с аутизмом
Акции Kenvue, производителя Тайленола, упали на 7% после заявлений Дональда Трампа о связи препарата с аутизмом. FDA также рассматривает изменения в маркировке парацетамола относительно возможных рисков.
Акции производителя препарата Tylenol (активное вещество – парацетамол), компании Kenvue, упали в понедельник после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп связал употребление препарата беременными женщинами с риском развития аутизма. Об этом сообщает Financial Time, пишет УНН.
Отмечается, что стоимость акций Kenvue упала на 7% до самого низкого уровня с момента ее отделения от материнской компании Johnson & Johnson.
Tylenol занимает значительную долю рынка парацетамола в США и является самым известным брендом этого препарата в стране.
По словам Трампа, беременным женщинам и младенцам не следует принимать Тайленол. "Просто не принимайте его, если в этом нет крайней необходимости. Боритесь изо всех сил, чтобы избежать его употребления", – сказал он на мероприятии в Белом доме.
Тем временем Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило, что начало процедуру изменения маркировки парацетамола с предупреждением о возможных повышенных рисках развития аутизма и расстройств внимания. Регулятор также направил письмо врачам, в котором рекомендовал медикам учитывать минимизацию применения парацетамола во время беременности при лечении незначительных повышений температуры.
В начале месяца акции Kenvue уже упали до самого низкого уровня более чем за год после сообщения The Wall Street Journal о том, что министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует обнародовать связь между употреблением Tylenol беременными и аутизмом. Кеннеди заявил, что планирует опубликовать данные о причинах аутизма до конца сентября.
Кеннеди уже публично высказывал скептицизм относительно некоторых широко применяемых препаратов и их влияния на здоровье, в частности относительно вакцин.
Издание отмечает, что опасения по поводу ацетаминофена как возможного фактора развития аутизма циркулируют давно. Юристы уже подали иски против Kenvue с требованиями признать связь Tylenol с аутизмом и синдромом дефицита внимания, но суды эти дела отклонили.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что FDA предоставит рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена беременными и повышенным риском аутизма у детей. Женщинам советуют ограничить использование Tylenol во время беременности без медицинской необходимости, хотя эксперты отмечают противоречивость научных данных.