Акции Kenvue резко упали после заявлений Трампа о связи парацетамола с аутизмом

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Акции Kenvue, производителя Тайленола, упали на 7% после заявлений Дональда Трампа о связи препарата с аутизмом. FDA также рассматривает изменения в маркировке парацетамола относительно возможных рисков.

Акции Kenvue резко упали после заявлений Трампа о связи парацетамола с аутизмом

Акции производителя препарата Tylenol (активное вещество – парацетамол), компании Kenvue, упали в понедельник после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп связал употребление препарата беременными женщинами с риском развития аутизма. Об этом сообщает Financial Time, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стоимость акций Kenvue упала на 7% до самого низкого уровня с момента ее отделения от материнской компании Johnson & Johnson.

Tylenol занимает значительную долю рынка парацетамола в США и является самым известным брендом этого препарата в стране.

По словам Трампа, беременным женщинам и младенцам не следует принимать Тайленол. "Просто не принимайте его, если в этом нет крайней необходимости. Боритесь изо всех сил, чтобы избежать его употребления", – сказал он на мероприятии в Белом доме.

Тем временем Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило, что начало процедуру изменения маркировки парацетамола с предупреждением о возможных повышенных рисках развития аутизма и расстройств внимания. Регулятор также направил письмо врачам, в котором рекомендовал медикам учитывать минимизацию применения парацетамола во время беременности при лечении незначительных повышений температуры.

Дополнение

В начале месяца акции Kenvue уже упали до самого низкого уровня более чем за год после сообщения The Wall Street Journal о том, что министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует обнародовать связь между употреблением Tylenol беременными и аутизмом. Кеннеди заявил, что планирует опубликовать данные о причинах аутизма до конца сентября.

Кеннеди уже публично высказывал скептицизм относительно некоторых широко применяемых препаратов и их влияния на здоровье, в частности относительно вакцин.

Издание отмечает, что опасения по поводу ацетаминофена как возможного фактора развития аутизма циркулируют давно. Юристы уже подали иски против Kenvue с требованиями признать связь Tylenol с аутизмом и синдромом дефицита внимания, но суды эти дела отклонили.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что FDA предоставит рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена беременными и повышенным риском аутизма у детей. Женщинам советуют ограничить использование Tylenol во время беременности без медицинской необходимости, хотя эксперты отмечают противоречивость научных данных.

Ольга Розгон

