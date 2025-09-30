$41.480.01
Международный день переводчика, День «Спасите коалу», Всеукраинский День библиотек: что отмечают 30 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 692 просмотра

30 сентября мир отмечает Международный день переводчика, День "Спасите коалу", День грязелечения и Международный день подкастов. В Украине в этот день отмечают Всеукраинский день библиотек, учрежденный в 1998 году.

Международный день переводчика, День «Спасите коалу», Всеукраинский День библиотек: что отмечают 30 сентября в Украине и мире

Сегодня, 30 сентября, в мире отмечают Международный день переводчика, День "Спасите коалу", а в Украине - Всеукраинский День библиотек, пишет УНН. 

Международный день переводчика

Традиционно 30 сентября отмечают Международный день переводчика. Дата праздника выбрана Международной федерацией переводчиков в честь писателя, историка, переводчика Библии с греческого и еврейского языков на латынь Святого Иеронима Стридонского, который умер в этот день. В 1546 году его перевод, получивший название "Вульгата", был объявлен официальным латинским текстом Священного Писания, а самого Иеронима считают покровителем переводчиков.

Международный день переводчика – это чествование труда переводчиков, который играет важную роль в объединении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, внесении вклада в развитие и укрепление мира и безопасности во всем мире. 

В соответствии с резолюцией, утвержденной в 2017 году во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, профессиональный перевод вносит весомый вклад в сплочение наций и распространение информации, которая ранее была доступна только представителям определенной культуры. Работа переводчика может повлиять на отношения между разными странами и даже изменить ход истории.

Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы28.08.25, 20:00 • 4003 просмотра

День грязелечения

Ежегодно 30 сентября проходит День грязелечения. Применение грязи в лечебных и косметических целях можно отследить еще в XVI веке, в эпоху Возрождения. Тогдашние врачи обмазывали больных лечебной грязью, а затем отправляли в ванну, чтобы смыть. Манипуляции с грязью в лечебных целях стали настолько повсеместными, что технологию часто использовали даже для животных.

Совершенствование процедуры продолжалось в XIX и XX веках, процесс был доработан. Сейчас грязи применяются в современных спа-салонах и лечебных курортах всего мира. 

Врачи впервые замедлили болезнь Хантингтона на 75% благодаря генной терапии24.09.25, 16:03 • 2996 просмотров

Международный день подкастов

Международный день подкастов отмечают ежегодно 30 сентября, начиная с 2014 года. Подкаст – цифровой медиафайл, который распространяется в сети Интернет для воспроизведения на мобильных гаджетах или компьютерах. Содержание подкастов напоминает стандартную радиопередачу, но их уникальность в том, что для прослушивания можно загрузить файл на электронный носитель и воспроизвести в удобное время. Кроме того, на многих подкастах доступен видеопросмотр.

Международный день подкастов начался в 2014 году как "Национальный день подкастов" - народный праздник, учрежденный членами подкаст-сообщества, которые провели шесть часов прямых онлайн-сессий, чтобы отметить это событие. Дата 30 сентября осталась неизменной, и самое первое событие стало образцом для последующих мероприятий с телефонными звонками, встречами и вопросами к создателям, которые были открыты для всех, кто интересовался этим медиа.

Стив Ли, основатель одного из таких сайтов – Modern Life Network, положил начало идее празднования соответствующего дня. Цель праздника – популяризация медиаподкастов. Люди всего мира слушают любимые подкасты, чтобы ориентироваться среди последних новостей в сфере технологий, развлечений или информации. В день празднования события организуют многочасовую трансляцию, участниками которой становятся разработчики подкастов из разных стран мира.

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте11.03.25, 16:42 • 170120 просмотров

День "Спасите коалу"

30 сентября во многих странах мира проводится День "Спасите коалу". Этот день учредил Австралийский фонд коал (AKF) в рамках своей кампании "Месяц спасения коал", которая длилась весь сентябрь. Фонд начал свою деятельность в 1986 году как Австралийская ассоциация коал, которую основали два ветеринара. Главная цель фонда – спасти диких коал, сохранив их места обитания.

Цель Дня – повысить осведомленность людей о рисках, угрожающих существованию этих животных, и собрать средства, необходимые для продолжения борьбы и долгосрочного сохранения ареалов обитания коал. В этот день Фонд организует ярмарки, где продаются наклейки, сувениры, подарки и другие предметы с коалами. Полученные деньги идут на помощь пушистым зверям.

Мужчина избивал собаку на улице в Киеве: ему грозит штраф и изъятие животного26.09.25, 08:19 • 3455 просмотров

Всеукраинский День библиотек

Также в этот день, начиная с 1998 года, "учитывая большой вклад библиотек Украины в развитие отечественного образования, науки и культуры, необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества и поддерживая инициативу библиотечной общественности", в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. 

Библиотеки на нашей земле начали создавать во времена Руси — в IX-XI веках. Чаще всего собрания книг размещались в монастырях, церквях и школах, а их наполнением занимались князья и священники. В то время появилась и цензура со стороны духовенства — церковные книги популяризировались и активно переписывались, зато апокрифические, то есть не включенные в церковный канон, могли запретить. Кроме книг, в библиотеках хранились государственные документы и их копии.

В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами19.09.25, 09:20 • 3109 просмотров

Вероника Марченко

