Международный день переводчика, День «Спасите коалу», Всеукраинский День библиотек: что отмечают 30 сентября в Украине и мире

Сегодня, 30 сентября, в мире отмечают Международный день переводчика, День "Спасите коалу", а в Украине - Всеукраинский День библиотек, пишет УНН.

Международный день переводчика

Традиционно 30 сентября отмечают Международный день переводчика. Дата праздника выбрана Международной федерацией переводчиков в честь писателя, историка, переводчика Библии с греческого и еврейского языков на латынь Святого Иеронима Стридонского, который умер в этот день. В 1546 году его перевод, получивший название "Вульгата", был объявлен официальным латинским текстом Священного Писания, а самого Иеронима считают покровителем переводчиков.

Международный день переводчика – это чествование труда переводчиков, который играет важную роль в объединении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, внесении вклада в развитие и укрепление мира и безопасности во всем мире.

В соответствии с резолюцией, утвержденной в 2017 году во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, профессиональный перевод вносит весомый вклад в сплочение наций и распространение информации, которая ранее была доступна только представителям определенной культуры. Работа переводчика может повлиять на отношения между разными странами и даже изменить ход истории.

День грязелечения

Ежегодно 30 сентября проходит День грязелечения. Применение грязи в лечебных и косметических целях можно отследить еще в XVI веке, в эпоху Возрождения. Тогдашние врачи обмазывали больных лечебной грязью, а затем отправляли в ванну, чтобы смыть. Манипуляции с грязью в лечебных целях стали настолько повсеместными, что технологию часто использовали даже для животных.

Совершенствование процедуры продолжалось в XIX и XX веках, процесс был доработан. Сейчас грязи применяются в современных спа-салонах и лечебных курортах всего мира.

Международный день подкастов

Международный день подкастов отмечают ежегодно 30 сентября, начиная с 2014 года. Подкаст – цифровой медиафайл, который распространяется в сети Интернет для воспроизведения на мобильных гаджетах или компьютерах. Содержание подкастов напоминает стандартную радиопередачу, но их уникальность в том, что для прослушивания можно загрузить файл на электронный носитель и воспроизвести в удобное время. Кроме того, на многих подкастах доступен видеопросмотр.

Международный день подкастов начался в 2014 году как "Национальный день подкастов" - народный праздник, учрежденный членами подкаст-сообщества, которые провели шесть часов прямых онлайн-сессий, чтобы отметить это событие. Дата 30 сентября осталась неизменной, и самое первое событие стало образцом для последующих мероприятий с телефонными звонками, встречами и вопросами к создателям, которые были открыты для всех, кто интересовался этим медиа.

Стив Ли, основатель одного из таких сайтов – Modern Life Network, положил начало идее празднования соответствующего дня. Цель праздника – популяризация медиаподкастов. Люди всего мира слушают любимые подкасты, чтобы ориентироваться среди последних новостей в сфере технологий, развлечений или информации. В день празднования события организуют многочасовую трансляцию, участниками которой становятся разработчики подкастов из разных стран мира.

День "Спасите коалу"

30 сентября во многих странах мира проводится День "Спасите коалу". Этот день учредил Австралийский фонд коал (AKF) в рамках своей кампании "Месяц спасения коал", которая длилась весь сентябрь. Фонд начал свою деятельность в 1986 году как Австралийская ассоциация коал, которую основали два ветеринара. Главная цель фонда – спасти диких коал, сохранив их места обитания.

Цель Дня – повысить осведомленность людей о рисках, угрожающих существованию этих животных, и собрать средства, необходимые для продолжения борьбы и долгосрочного сохранения ареалов обитания коал. В этот день Фонд организует ярмарки, где продаются наклейки, сувениры, подарки и другие предметы с коалами. Полученные деньги идут на помощь пушистым зверям.

Всеукраинский День библиотек

Также в этот день, начиная с 1998 года, "учитывая большой вклад библиотек Украины в развитие отечественного образования, науки и культуры, необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества и поддерживая инициативу библиотечной общественности", в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек.

Библиотеки на нашей земле начали создавать во времена Руси — в IX-XI веках. Чаще всего собрания книг размещались в монастырях, церквях и школах, а их наполнением занимались князья и священники. В то время появилась и цензура со стороны духовенства — церковные книги популяризировались и активно переписывались, зато апокрифические, то есть не включенные в церковный канон, могли запретить. Кроме книг, в библиотеках хранились государственные документы и их копии.

