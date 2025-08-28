$41.320.08
Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Украинский институт книги создал онлайн-базу переводов украинской литературы на другие языки. Она содержит более 800 книг, доступных для иностранных читателей.

Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы

Украинский институт книги запускает онлайн-базу переводов украинской литературы на другие языки. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Более 800 книг, переведенных с украинского, уже доступны для просмотра. Пользователи могут удобно фильтровать издания по языку и находить литературу, доступную для иностранных читателей на их родном языке

- говорится в сообщении.

В наполнении базы активное участие приняли писательница и популяризатор украинского языка Наталья Мисюк, ментор и руководитель проектов Ирина Удовенко, а также коллектив украинского книжного магазина в Праге "Усы Шевченко". Каталог изданий обновляется.

База также включает книги, изданные благодаря программе Translate Ukraine, которую УИК реализует с 2020 года для поддержки переводов.

Как отмечается, новый инструмент пригодится культурным и образовательным учреждениям, посольствам, культурным центрам; организаторам международных мероприятий; библиотекам, книжным магазинам, преподавателям и промоутерам чтения.

Украину на "Оскаре" представит фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 2076 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультураОбразование
Прага
Украина