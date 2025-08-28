$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 7108 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 15470 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 48008 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 27444 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 41841 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 85005 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 107024 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 97139 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 113821 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82379 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Український інститут книги створив онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Вона містить понад 800 книжок, доступних для іноземних читачів.

Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури

Український інститут книги запускає онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступні для перегляду. Користувачі можуть зручно фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою

- йдеться у повідомленні.

У наповненні бази активну участь взяли письменниця та популяризаторка української мови Наталя Мисюк, менторка та керівниця проєктів Ірина Удовенко, а також колектив української книгарні у Празі "Вуса Шевченка". Каталог видань оновлюється.

База також включає книжки, видані завдяки програмі Translate Ukraine, яку УІК реалізує з 2020 року для підтримки перекладав.

Як зазначається, новий інструмент стане у нагоді культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам; організаторам міжнародних подій; бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання.

Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 2072 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКультураОсвіта
Прага
Україна