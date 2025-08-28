Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури
Київ • УНН
Український інститут книги створив онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Вона містить понад 800 книжок, доступних для іноземних читачів.
Український інститут книги запускає онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.
Понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступні для перегляду. Користувачі можуть зручно фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою
У наповненні бази активну участь взяли письменниця та популяризаторка української мови Наталя Мисюк, менторка та керівниця проєктів Ірина Удовенко, а також колектив української книгарні у Празі "Вуса Шевченка". Каталог видань оновлюється.
База також включає книжки, видані завдяки програмі Translate Ukraine, яку УІК реалізує з 2020 року для підтримки перекладав.
Як зазначається, новий інструмент стане у нагоді культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам; організаторам міжнародних подій; бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання.
Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 2072 перегляди