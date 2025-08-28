Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури

Український інститут книги запускає онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступні для перегляду. Користувачі можуть зручно фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою - йдеться у повідомленні.

У наповненні бази активну участь взяли письменниця та популяризаторка української мови Наталя Мисюк, менторка та керівниця проєктів Ірина Удовенко, а також колектив української книгарні у Празі "Вуса Шевченка". Каталог видань оновлюється.

База також включає книжки, видані завдяки програмі Translate Ukraine, яку УІК реалізує з 2020 року для підтримки перекладав.

Як зазначається, новий інструмент стане у нагоді культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам; організаторам міжнародних подій; бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання.

