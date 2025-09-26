Мужчина избивал собаку на улице в Киеве: ему грозит штраф и изъятие животного

$41.410.03
Эксклюзив
05:30 • 3874 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 17047 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 30396 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 28818 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 62802 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 40900 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61180 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 59882 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 77871 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 56231 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 3874 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 21338 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 27893 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 35479 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 62802 просмотра
Мужчина избивал собаку на улице в Киеве: ему грозит штраф и изъятие животного

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Полиция Киева привлекла к ответственности 43-летнего мужчину, который избивал свою собаку на территории ЖК в Днепровском районе. Он объяснил свои действия воспитательными целями из-за того, что пес справил нужду на газоне.

Мужчина избивал собаку на улице в Киеве: ему грозит штраф и изъятие животного

В Киеве мужчина избивал свою собаку посреди улицы, полицейские привлекли его к ответственности, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Детали

Об инциденте полиция узнала вчера во время мониторинга соцсетей.

"В одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором мужчина, прогуливаясь с собакой на территории ЖК в Днепровском районе, несколько раз ударил своего домашнего любимца", - сообщили в полиции.

Гражданин, ставший свидетелем инцидента, как указано, сделал мужчине замечание и заснял поведение хозяина на телефон.

Нарушителя разыскали. По данным полиции, "им оказался 43-летний местный житель". "Последний объяснил, что прибег к избиению "в воспитательных целях", поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне", - указали в полиции.

По факту жестокого обращения с животным на правонарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП.

"Ему грозит штраф. Кроме того, по решению суда собака может быть изъята", - отметили в полиции.

Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными30.08.25, 17:20 • 4343 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
