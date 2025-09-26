Мужчина избивал собаку на улице в Киеве: ему грозит штраф и изъятие животного
Киев • УНН
Полиция Киева привлекла к ответственности 43-летнего мужчину, который избивал свою собаку на территории ЖК в Днепровском районе. Он объяснил свои действия воспитательными целями из-за того, что пес справил нужду на газоне.
В Киеве мужчина избивал свою собаку посреди улицы, полицейские привлекли его к ответственности, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.
Детали
Об инциденте полиция узнала вчера во время мониторинга соцсетей.
"В одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором мужчина, прогуливаясь с собакой на территории ЖК в Днепровском районе, несколько раз ударил своего домашнего любимца", - сообщили в полиции.
Гражданин, ставший свидетелем инцидента, как указано, сделал мужчине замечание и заснял поведение хозяина на телефон.
Нарушителя разыскали. По данным полиции, "им оказался 43-летний местный житель". "Последний объяснил, что прибег к избиению "в воспитательных целях", поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне", - указали в полиции.
По факту жестокого обращения с животным на правонарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП.
"Ему грозит штраф. Кроме того, по решению суда собака может быть изъята", - отметили в полиции.
Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными30.08.25, 17:20 • 4343 просмотра