Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини
Київ • УНН
Поліція Києва притягнула до відповідальності 43-річного чоловіка, який бив свого собаку на території ЖК у Дніпровському районі. Він пояснив свої дії виховними цілями через те, що пес справив потреби на газоні.
У Києві чоловік бив свого собаку посеред вулиці, поліцейські притягнули його до відповідальності, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Про інцидент поліція дізналася вчора під час моніторингу соцмереж.
"В одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території ЖК у Дніпровському районі, декілька раз вдарив свого домашнього улюбленця", - повідомили у поліції.
Громадянин, який став свідком інциденту, як вказано, зробив чоловіку зауваження та зафільмував поведінку господаря на телефон.
Порушника розшукали. За даними поліції, "ним виявився 43-річний місцевий житель". "Останній пояснив, що вдався до побиття "у виховних цілях", оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні", - вказали у поліції.
За фактом жорстокого поводження з твариною на правопорушника склали протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП.
"Йому загрожує штраф. Крім того, за рішенням суду собаку може бути вилучено", - зазначили у поліції.
