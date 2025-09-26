Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 5330 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 17723 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 30828 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 29243 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 63382 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 41061 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61312 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59924 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77967 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56254 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
68%
764мм
Популярнi новини
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 10429 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 14349 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 4700 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 14075 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 9544 перегляди
Публікації
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 5346 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 21674 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 28181 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 35762 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 63388 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 24415 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 32718 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 66186 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 124011 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 82167 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
Шахед-136
TikTok
The Washington Post

Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Поліція Києва притягнула до відповідальності 43-річного чоловіка, який бив свого собаку на території ЖК у Дніпровському районі. Він пояснив свої дії виховними цілями через те, що пес справив потреби на газоні.

Чоловік бив собаку на вулиці в Києві: йому загрожує штраф та вилучення тварини

У Києві чоловік бив свого собаку посеред вулиці, поліцейські притягнули його до відповідальності, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Про інцидент поліція дізналася вчора під час моніторингу соцмереж. 

"В одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території ЖК у Дніпровському районі, декілька раз вдарив свого домашнього улюбленця", - повідомили у поліції.

Громадянин, який став свідком інциденту, як вказано, зробив чоловіку зауваження та зафільмував поведінку господаря на телефон.

Порушника розшукали. За даними поліції, "ним виявився 43-річний місцевий житель". "Останній пояснив, що вдався до побиття "у виховних цілях", оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні", - вказали у поліції.

За фактом жорстокого поводження з твариною на правопорушника склали протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП.

"Йому загрожує штраф. Крім того, за рішенням суду собаку може бути вилучено", - зазначили у поліції.

Викинули цуценят стаффордширського тер'єра у сміттєвий бак: розпочато розслідування жорстокого поводження з тваринами30.08.25, 17:20 • 4343 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Дніпро (місто)