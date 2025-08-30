Викинули цуценят стаффордширського тер'єра у сміттєвий бак: розпочато розслідування жорстокого поводження з тваринами

$41.260.00
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 7210 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 24528 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 43374 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 148830 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 78340 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 67808 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 89472 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 257514 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 212454 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Популярнi новини
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 61863 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 65427 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35 • 12333 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1609:00 • 10079 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 16097 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 10039 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 165067 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 170517 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 257513 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 212451 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 75490 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 209470 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 234669 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 233431 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 215921 перегляди
Викинули цуценят стаффордширського тер'єра у сміттєвий бак: розпочато розслідування жорстокого поводження з тваринами

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Києві розпочато розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Мешканці знайшли п'ятьох новонароджених цуценят у сміттєвому баку, один з яких загинув.

Викинули цуценят стаффордширського тер'єра у сміттєвий бак: розпочато розслідування жорстокого поводження з тваринами

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі цуценяти. У смітнику біля одного з будинків у Солом’янському районі Києва мешканці знайшли зав’язаний пакет, в якому серед побутового сміття було п’ятеро новонароджених цуценят. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі цуценяти (ч. 3 ст. 299 КК України). Встановлено, що у смітнику біля одного з будинків у Солом’янському районі Києва мешканці знайшли зав’язаний пакет, в якому серед побутового сміття було п’ятеро новонароджених цуценят. Один песик загинув. Врятованих цуценят передали волонтерам, які тепер опікуються їх здоров’ям. Наразі тварини у клініці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук за участі кінологів у квартирі мешканця будинку, який міг викинути новонароджених цуценят. У нього виявили собаку з явними ознаками післяродового стану. Власник собаки зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки думав, що вони мертві.

"Труп загиблого песика вилучили та направили на експертизу для встановлення причини смерті. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок 31-річному чоловіку, який жорстоко поводився з безпритульною собакою, що призвело до її смерті. Засуджений проведе у в’язниці 7,5 років, незважаючи на спробу перекваліфікувати злочин і зменшити покарання.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Київ