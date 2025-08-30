Викинули цуценят стаффордширського тер'єра у сміттєвий бак: розпочато розслідування жорстокого поводження з тваринами
Київ • УНН
У Києві розпочато розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Мешканці знайшли п'ятьох новонароджених цуценят у сміттєвому баку, один з яких загинув.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі цуценяти. У смітнику біля одного з будинків у Солом’янському районі Києва мешканці знайшли зав’язаний пакет, в якому серед побутового сміття було п’ятеро новонароджених цуценят. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі цуценяти (ч. 3 ст. 299 КК України). Встановлено, що у смітнику біля одного з будинків у Солом’янському районі Києва мешканці знайшли зав’язаний пакет, в якому серед побутового сміття було п’ятеро новонароджених цуценят. Один песик загинув. Врятованих цуценят передали волонтерам, які тепер опікуються їх здоров’ям. Наразі тварини у клініці", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшук за участі кінологів у квартирі мешканця будинку, який міг викинути новонароджених цуценят. У нього виявили собаку з явними ознаками післяродового стану. Власник собаки зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки думав, що вони мертві.
"Труп загиблого песика вилучили та направили на експертизу для встановлення причини смерті. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - додали в прокуратурі.
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок 31-річному чоловіку, який жорстоко поводився з безпритульною собакою, що призвело до її смерті. Засуджений проведе у в’язниці 7,5 років, незважаючи на спробу перекваліфікувати злочин і зменшити покарання.