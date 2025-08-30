Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными
Киев • УНН
В Киеве начато расследование по факту жестокого обращения с животными. Жители нашли пятерых новорожденных щенков в мусорном баке, один из которых погиб.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенного в отношении двух и более животных, что привело к гибели щенка. В мусорном баке возле одного из домов в Соломенском районе Киева жители нашли завязанный пакет, в котором среди бытового мусора было пятеро новорожденных щенков. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
"Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенного в отношении двух и более животных, что привело к гибели щенка (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Установлено, что в мусорном баке возле одного из домов в Соломенском районе Киева жители нашли завязанный пакет, в котором среди бытового мусора было пятеро новорожденных щенков. Один щенок погиб. Спасенных щенков передали волонтерам, которые теперь заботятся об их здоровье. Сейчас животные в клинике", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыск с участием кинологов в квартире жильца дома, который мог выбросить новорожденных щенков. У него обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец собаки признался, что вынес щенков на помойку, так как думал, что они мертвы.
"Труп погибшего щенка изъяли и направили на экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - добавили в прокуратуре.
Напомним
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 31-летнему мужчине, который жестоко обращался с бездомной собакой, что привело к ее смерти. Осужденный проведет в тюрьме 7,5 лет, несмотря на попытку переквалифицировать преступление и уменьшить наказание.