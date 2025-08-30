Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными

$41.260.00
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 8868 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 25280 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 44222 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 151970 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 80096 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 69367 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 90949 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 260657 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 214887 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 63462 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01 • 67098 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 12661 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1609:00 • 10408 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 16480 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 10436 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 166897 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 172331 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 260647 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 214880 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 76551 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 210448 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 235573 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 234302 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 216710 просмотра
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными

Киев • УНН

 • 322 просмотра

В Киеве начато расследование по факту жестокого обращения с животными. Жители нашли пятерых новорожденных щенков в мусорном баке, один из которых погиб.

Выбросили щенков стаффордширского терьера в мусорный бак: начато расследование жестокого обращения с животными

Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенного в отношении двух и более животных, что привело к гибели щенка. В мусорном баке возле одного из домов в Соломенском районе Киева жители нашли завязанный пакет, в котором среди бытового мусора было пятеро новорожденных щенков. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенного в отношении двух и более животных, что привело к гибели щенка (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Установлено, что в мусорном баке возле одного из домов в Соломенском районе Киева жители нашли завязанный пакет, в котором среди бытового мусора было пятеро новорожденных щенков. Один щенок погиб. Спасенных щенков передали волонтерам, которые теперь заботятся об их здоровье. Сейчас животные в клинике", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск с участием кинологов в квартире жильца дома, который мог выбросить новорожденных щенков. У него обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец собаки признался, что вынес щенков на помойку, так как думал, что они мертвы.

"Труп погибшего щенка изъяли и направили на экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - добавили в прокуратуре.

Напомним

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 31-летнему мужчине, который жестоко обращался с бездомной собакой, что привело к ее смерти. Осужденный проведет в тюрьме 7,5 лет, несмотря на попытку переквалифицировать преступление и уменьшить наказание.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Киев