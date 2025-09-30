Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в Украине: прогноз погоды на 30 сентября

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 35960 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 45151 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 46454 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 49990 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 28669 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24966 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17018 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30643 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49655 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70898 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Три часа боролся с волнами в открытом море: у Одессы спасли ирландского моряка
В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине
публикации
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Камала Харрис
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государственная граница Украины
YouTube
ТикТок
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетный комплекс "Панцирь"

Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в Украине: прогноз погоды на 30 сентября

Киев • УНН

 • 118 просмотра

30 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, значительные дожди в Одесской и Николаевской областях. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в Украине: прогноз погоды на 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, синоптики передают облачную погоду с прояснениями. В некоторых областях прогнозируют дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам синоптиков, погода будет довольно облачная. В Одесской и Николаевской областях передают значительные дожди, только на северо-востоке и востоке будет без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области температура воздуха будет от 9 до 13 градусов тепла. В течение дня синоптики передают дождь.

Международный день переводчика, День «Спасите коалу», Всеукраинский День библиотек: что отмечают 30 сентября в Украине и мире

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Николаевская область
Одесская область
Закарпатская область
Киев