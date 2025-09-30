Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в Украине: прогноз погоды на 30 сентября
Киев • УНН
30 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, значительные дожди в Одесской и Николаевской областях. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Во вторник, 30 сентября, синоптики передают облачную погоду с прояснениями. В некоторых областях прогнозируют дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По прогнозам синоптиков, погода будет довольно облачная. В Одесской и Николаевской областях передают значительные дожди, только на северо-востоке и востоке будет без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°
В Киеве и области температура воздуха будет от 9 до 13 градусов тепла. В течение дня синоптики передают дождь.
Международный день переводчика, День «Спасите коалу», Всеукраинский День библиотек: что отмечают 30 сентября в Украине и мире30.09.25, 06:04 • 694 просмотра