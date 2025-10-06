Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Украине
Киев • УНН
Впервые в Украине электромобили опередили бензиновые авто по продажам, заняв треть сентябрьского рынка новых машин. Доля бензиновых авто уменьшилась, а гибриды и дизельные автомобили также показали снижение.
Гибриды снизили свою долю на отечественном рынке, авто с бензиновыми двигателями не достаточно уверенно держат вторую строчку рейтинга предпочтений сентября. Передает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
В Украине полностью электрические модели впервые "полностью" опередили бензиновые авто в рейтинге предпочтений. Сейчас электромобилям принадлежит треть сентябрьских продаж новых авто. В то же время, но в прошлом году, этот показатель был на уровне 15,3%.
На втором месте авто с бензиновыми двигателями. По новым данным, доля машин с двигателями, которые в качестве топлива используют различные типы бензинов, уменьшилась. По текущим данным, уменьшение прослеживается на отрезке от 36,8% до 31,2%.
Среди других данных:
Гибриды охватили 20,3% рынка, против 21,5% в сентябре 2024г.
Доля дизельных авто за год уменьшилась с 26% до 15,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Напомним
В сентябре лидером продаж новых авто в Украине стал VOLKSWAGEN ID.Unyx с 432 единицами. За ним следуют RENAULT Duster и TOYOTA RAV-4.
В дождливую погоду управлять транспортными средствами, в частности, авто, значительно сложнее. Как уберечься во время такой погоды, рассказывает УНН.