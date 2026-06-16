Мировые продажи электромобилей достигли 1,8 млн единиц в мае, Европа стремительно лидирует

Мировые продажи электромобилей в мае 2026 года достигли 1,8 млн единиц, свидетельствуют новые данные Benchmark Mineral Intelligence. Всего за первые пять месяцев года было продано 7,5 млн электромобилей. Это на 3% больше по сравнению с маем 2025 года и на 7% больше, чем в апреле 2026 года. Об этом сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Глобальная картина остается историей трех разных рынков: Европа демонстрирует стремительный рост, Китай все еще восстанавливается после медленного начала года, а Северная Америка продолжает терять позиции.

Менеджер по данным Benchmark Mineral Intelligence Чарльз Лестер отметил, что Европа остается самым успешным крупным рынком электромобилей в 2026 году благодаря государственным стимулам и высоким ценам на топливо.

Европа остается бесспорным лидером, демонстрируя рост на 26% с начала года. Этому способствуют политические стимулы и растущее присутствие китайских автопроизводителей. Цены на топливо остаются высокими, а учитывая развитие ситуации на Ближнем Востоке, стоит внимательно следить за их динамикой в ближайшие месяцы — сказал Лестер.

Европейский рынок продолжает расти

Продажи электромобилей в Европе в мае выросли на 23% в годовом исчислении и на 2% по сравнению с апрелем. Всего с начала года рынок вырос на 26%.

Спрос поддерживают государственные субсидии, действующие во многих странах Европы, а также высокие цены на топливо, которые делают электромобили более привлекательными для покупателей.

В то же время китайские электромобили продолжают увеличивать свою долю рынка, несмотря на пошлины Европейского Союза на китайские BEV-модели и программы поддержки местного производства.

В Великобритании 32% электромобилей, проданных в этом году, были произведены в Китае. В Германии этот показатель составляет 14%, а во Франции — 10%.

Китайские автопроизводители все чаще рассматривают возможность локального производства в Европе вместо экспорта готовых автомобилей.

Компания Stellantis подтвердила, что во второй половине 2026 года начнет производство компактного электромобиля Leapmotor B10 на заводе вблизи Сарагосы в Испании. Позже к нему должны присоединиться еще три модели Leapmotor. Также Stellantis рассматривает возможность производства автомобилей Dongfeng в Европе.

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Ford подтвердила переговоры с Geely по поводу частичной продажи своего завода в Валенсии (Испания). Nissan и Chery продолжают обсуждать производство автомобилей Chery на заводе Nissan в Сандерленде в Великобритании.

Компания SAIC-MG недавно объявила о планах построить новый завод в Испании, который к 2028 году сможет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что BYD начнет производство в Венгрии в конце 2026 года, хотя планы строительства завода в Турции, по данным СМИ, поставлены на паузу.

Северная Америка сохраняет отставание

Продажи электромобилей в Северной Америке остаются под давлением.

По данным Benchmark, в мае продажи в регионе упали на 26% в годовом исчислении и на 25% с начала года, хотя по сравнению с апрелем зафиксирован рост на 3%.

Спад связывают с сокращением планов автопроизводителей по электромобилям, отменой налогового кредита на электрокары в США в сентябре 2025 года и ослаблением государственной поддержки отрасли.

После того как Канада ввела тарифную квоту, позволяющую импортировать до 49 тыс. электромобилей китайского производства по более низкой ставке пошлины, компания BYD заявила о намерении выйти на канадский рынок до конца 2026 года.

Китайский производитель планирует открыть более 20 дилерских центров в Торонто, Ванкувере, Монреале и Калгари. В стартовую линейку должны войти модели Atto 3, Seal, Dolphin и Seagull.

Экспорт электромобилей из Китая бьет рекорды

Внутренний рынок электромобилей Китая остается слабее, чем в прошлом году, хотя в последние месяцы продажи постепенно восстанавливаются.

По итогам января–мая продажи электромобилей в стране сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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В то же время спрос на аккумуляторы снижается не так быстро, как продажи автомобилей, поскольку покупатели все чаще выбирают более крупные модели с аккумуляторами повышенной емкости. В Benchmark объясняют эту тенденцию действием новой программы субсидий, введенной в начале года, которая способствовала увеличению среднего размера батарей в проданных электромобилях.

Несмотря на ослабление внутреннего спроса, экспорт продолжает стремительно расти. В мае экспорт китайских автомобилей на новых источниках энергии (NEV) приблизился к 450 тыс. единиц, что стало новым месячным рекордом.

Значительный рост продемонстрировали как поставки полностью электрических автомобилей (BEV), так и гибридов с возможностью зарядки от сети (PHEV). Лидером экспорта остается BYD, за которой следуют Chery и Geely. Важный вклад в общие объемы экспорта также вносит завод Tesla в Шанхае.

По словам Лестера, контраст между внутренним рынком Китая и его экспортными показателями становится все более заметным.

"Внутренний рынок Китая остается сдержанным и демонстрирует спад на 15% с начала года, тогда как экспорт продолжает расти до рекордных уровней. На международных рынках лидируют BYD, Chery и Geely. Разрыв между слабостью внутреннего спроса и силой экспортного направления продолжает увеличиваться", — подытожил он.

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