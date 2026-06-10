Более 1,3 миллиона Jeep отзывают из-за риска возгорания

Stellantis отзывает более 1,3 миллиона внедорожников (SUV) и пикапов Jeep по всему миру из-за опасений по поводу возгорания и призывает владельцев парковаться на улице и вдали от зданий или других транспортных средств, пока не будет завершено устранение проблемы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во вторник, в заявлении для Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Stellantis сообщила, что отзыв касается внедорожников Jeep Wrangler 2021-2025 годов выпуска и пикапов Jeep Gladiator из-за проблемы с электрическим соединением в проводке насоса электрогидравлического усилителя руля.

Автопроизводитель заявил, что эта проблема в редких случаях может привести к перегреву горючих материалов, что может стать причиной пожара автомобиля.

Неплотное электрическое соединение может привести к его плавлению, что в конечном итоге может привести к возгоранию автомобиля, добавила Stellantis, к брендам которой также относятся Fiat, Chrysler и Peugeot.

Компания Stellantis заявила, что ей известно о записях службы поддержки клиентов и полевых отчетах о как минимум 72 пожарах, которые могут быть связаны с этой проблемой, а также об одной травме.

Отзыв включает почти 1,08 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах, 106 000 в Канаде, 23 000 в Мексике и около 125 000 на других рынках мира, сообщила Stellantis.

Stellantis заявила во вторник, что отзыв будет включать проверку и, возможно, ремонт или замену жгута проводов или насоса электрогидравлического усилителя руля. Компания заявила, что работает над ускорением предоставления решения проблемы и ожидает, что устранение неисправности будет произведено не позднее июля.

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