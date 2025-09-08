Опасность в управлении: почти 92 000 Jeep Grand Cherokee отзывают из-за программной ошибки
Киев • УНН
Компания Chrysler отзывает 91 787 гибридных внедорожников Jeep Grand Cherokee 2022-2026 годов выпуска в США. Причиной является программная ошибка, которая может привести к внезапной потере мощности и аварии без предупреждения.
Новость об ошибке и обнаружении проблемы с безопасностью вызвала тревогу в автомобильной промышленности и оставила тысячи водителей в состоянии неопределенности. Передает УНН со ссылкой на Autogear.
Детали
Десятки тысяч гибридов Jeep Grand Cherokee отозваны из-за риска внезапной потери мощности.
В сентябре Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила о дефекте в программном обеспечении гибридного управления, который во время движения может привести к опасной потере мощности Jeep Grand Cherokee.
Дефект может "вызвать аварию автомобиля без предварительного предупреждения".
По официальным данным, 91 787 гибридных внедорожников Jeep Grand Cherokee с подзарядкой от сети с 2022 по 2026 модельный год были отозваны компанией Chrysler. Указанный отзыв произошел вскоре после другого масштабного возврата. До этого Stellantis (нидерландская транснациональная автомобильная корпорация, образованная в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской Groupe PSA - ред.) отозвала 219 000 моделей Ram и Dodge.
Напомним
General Motors заявлял об отзыве более 23,5 тыс. автомобилей Chevrolet Corvette 2023-2025 годов выпуска в США. Причиной решения стала зафиксированная утечка топлива.