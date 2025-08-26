General Motors відкликає понад 20 тис. автомобілів Chevrolet Corvette в США: яка причина

Компанія General Motors відкликає понад 23,5 тис. автомобілів Chevrolet Corvette моделей 2023-2025 року випуску в США через проблему з витоком палива.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США, передає УНН.

Деталі

General Motors відкликає понад 23 500 автомобілів Chevrolet Corvette в США через проблему з витоком палива. Під час заправки цих автомобілів паливо може виливатися в порожнину навколо кришки бензобака, а потім витікати на джерело займання, таке як гарячий двигун або компоненти вихлопної системи, і спричинити пожежу - пише видання.

Розслідування, проведене традиційним автовиробником з Детройта, виявило чотири випадки пожеж, які, ймовірно, пов'язані з цією несправністю. Згідно з доповіддю, несправні насоси на заправних станціях були факторами, що сприяли щонайменше двом з цих інцидентів.

Як засіб виправлення, дилери встановлять захисний екран для відведення розлитого палива.

Згідно з повідомленням, відкликання стосується моделей Corvette з 2023 по 2025 рік, а також їхніх кабріолетних і купе-варіантів з 2026 року. Оцінюється, що дефект має близько 0,1% відкликаних автомобілів.

Нагадаємо

