General Motors відкликає понад 20 тис. автомобілів Chevrolet Corvette в США: яка причина

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 3916 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 31328 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 67414 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 35595 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 63048 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 33431 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 120123 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 56512 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53861 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177440 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
48%
749мм
Популярнi новини
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 93502 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 88724 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 49303 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 31316 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 13885 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 4418 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 31369 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 63108 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 89361 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 120161 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 14108 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 49804 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 93992 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 43016 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 171847 перегляди
Актуальне
Гривня
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Євро

General Motors відкликає понад 20 тис. автомобілів Chevrolet Corvette в США: яка причина

Київ • УНН

 • 54 перегляди

General Motors відкликає понад 23,5 тис. автомобілів Chevrolet Corvette 2023-2025 років випуску в США. Причиною є витік палива, що може призвести до пожежі.

General Motors відкликає понад 20 тис. автомобілів Chevrolet Corvette в США: яка причина

Компанія General Motors відкликає понад 23,5 тис. автомобілів Chevrolet Corvette моделей 2023-2025 року випуску в США через проблему з витоком палива.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США, передає УНН.

Деталі

General Motors відкликає понад 23 500 автомобілів Chevrolet Corvette в США через проблему з витоком палива. Під час заправки цих автомобілів паливо може виливатися в порожнину навколо кришки бензобака, а потім витікати на джерело займання, таке як гарячий двигун або компоненти вихлопної системи, і спричинити пожежу

- пише видання.

Розслідування, проведене традиційним автовиробником з Детройта, виявило чотири випадки пожеж, які, ймовірно, пов'язані з цією несправністю. Згідно з доповіддю, несправні насоси на заправних станціях були факторами, що сприяли щонайменше двом з цих інцидентів.

Як засіб виправлення, дилери встановлять захисний екран для відведення розлитого палива.

Згідно з повідомленням, відкликання стосується моделей Corvette з 2023 по 2025 рік, а також їхніх кабріолетних і купе-варіантів з 2026 року. Оцінюється, що дефект має близько 0,1% відкликаних автомобілів.

Нагадаємо

Компанія Ford Motor відкликає 850 318 автомобілів у США через потенційну несправність паливного насоса низького тиску, що може призвести до зупинки двигуна. 

Павло Башинський

Авто
General Motors
Reuters
Сполучені Штати Америки