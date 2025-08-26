$41.430.15
General Motors отзывает более 20 тыс. автомобилей Chevrolet Corvette в США: причина

Киев • УНН

 • 10 просмотра

General Motors отзывает более 23,5 тыс. автомобилей Chevrolet Corvette 2023-2025 годов выпуска в США. Причиной является утечка топлива, которая может привести к пожару.

Компания General Motors отзывает более 23,5 тыс. автомобилей Chevrolet Corvette моделей 2023-2025 года выпуска в США из-за проблемы с утечкой топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, передает УНН.

Детали

General Motors отзывает более 23 500 автомобилей Chevrolet Corvette в США из-за проблемы с утечкой топлива. Во время заправки этих автомобилей топливо может выливаться в полость вокруг крышки бензобака, а затем вытекать на источник возгорания, такой как горячий двигатель или компоненты выхлопной системы, и вызвать пожар

- пишет издание.

Расследование, проведенное традиционным автопроизводителем из Детройта, выявило четыре случая пожаров, которые, вероятно, связаны с этой неисправностью. Согласно докладу, неисправные насосы на заправочных станциях были факторами, способствовавшими по меньшей мере двум из этих инцидентов.

В качестве средства исправления, дилеры установят защитный экран для отвода разлитого топлива.

Согласно сообщению, отзыв касается моделей Corvette с 2023 по 2025 год, а также их кабриолетных и купе-вариантов с 2026 года. Оценивается, что дефект имеет около 0,1% отозванных автомобилей.

Напомним

Компания Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за потенциальной неисправности топливного насоса низкого давления, что может привести к остановке двигателя. 

Павел Башинский

