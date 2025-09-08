Небезпека у керуванні: майже 92 000 Jeep Grand Cherokee відкликають через програмну помилку
Компанія Chrysler відкликає 91 787 гібридних позашляховиків Jeep Grand Cherokee 2022-2026 років випуску в США. Причиною є програмна помилка, що може призвести до раптової втрати потужності та аварії без попередження.
Новина про помилку та виявлення проблеми з безпекою викликало тривогу в автомобільній промисловості та залишило тисячі водіїв у стані невизначеності. Передає УНН із посиланням на Аutogear.
Десятки тисяч гібридів Jeep Grand Cherokee відкликано через ризик раптової втрати потужності.
У вересні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила про дефект у програмному забезпеченні гібридного керування, який під час руху може призвести до небезпечної втрати потужності Jeep Grand Cherokee.
Дефект може "спричинити аварію автомобіля без попереднього попередження".
За офіціними даними, 91 787 гібридних позашляховиків Jeep Grand Cherokee з підзарядкою від мережі з 2022 по 2026 модельний рік, було відкликано компанією Chrysler. Вказаний відклик відбувся невдовзі після іншого масштабного повернення. До цього Stellantis (нідерландська транснаціональна автомобільна корпорація, утворена в результаті злиття Fiat Chrysler Automobiles (FCA) і французької Groupe PSA - ред.) відкликала 219 000 моделей Ram та Dodge.
General Motors заявляв про відкликання понад 23,5 тис. автомобілів Chevrolet Corvette 2023-2025 років випуску в США. Причиною рішення став зафіксований витік палива.