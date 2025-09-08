Небезпека у керуванні: майже 92 000 Jeep Grand Cherokee відкликають через програмну помилку

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 4526 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 28017 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 21075 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 18443 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 21694 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 24235 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25258 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28836 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40727 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62519 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 19350 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 50223 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 48663 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 60067 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 27381 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 5150 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 60268 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 48803 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 50364 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 138314 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 60268 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 35858 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 40071 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 71506 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 129007 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

Небезпека у керуванні: майже 92 000 Jeep Grand Cherokee відкликають через програмну помилку

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Компанія Chrysler відкликає 91 787 гібридних позашляховиків Jeep Grand Cherokee 2022-2026 років випуску в США. Причиною є програмна помилка, що може призвести до раптової втрати потужності та аварії без попередження.

Небезпека у керуванні: майже 92 000 Jeep Grand Cherokee відкликають через програмну помилку

Новина про помилку та виявлення проблеми з безпекою викликало тривогу в автомобільній промисловості та залишило тисячі водіїв у стані невизначеності. Передає УНН із посиланням на Аutogear.

Деталі

Десятки тисяч гібридів Jeep Grand Cherokee відкликано через ризик раптової втрати потужності.

У вересні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила про дефект у програмному забезпеченні гібридного керування, який під час руху може призвести до небезпечної втрати потужності Jeep Grand Cherokee.  

Дефект може "спричинити аварію автомобіля без попереднього попередження".

- повідомляли NHTSA.

За офіціними даними, 91 787 гібридних позашляховиків Jeep Grand Cherokee з підзарядкою від мережі з 2022 по 2026 модельний рік, було відкликано компанією Chrysler. Вказаний відклик відбувся невдовзі після іншого масштабного повернення. До цього Stellantis (нідерландська транснаціональна автомобільна корпорація, утворена в результаті злиття Fiat Chrysler Automobiles (FCA) і французької Groupe PSA - ред.) відкликала 219 000 моделей Ram та Dodge.

Нагадаємо

General Motors заявляв про відкликання понад 23,5 тис. автомобілів Chevrolet Corvette 2023-2025 років випуску в США. Причиною рішення став зафіксований витік палива.

Ігор Тележніков

Авто
General Motors
Сполучені Штати Америки