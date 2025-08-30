Материнська компанія Chrysler відкликає до 220 тис. авто: у чому причина
Київ • УНН
Stellantis відкликає майже 220 тисяч автомобілів Ram ProMaster та Doge Journey у США. Причина – несправність камери заднього виду, що погіршує огляд водія.
Stellantis, материнська компанія Chrysler, відкликає майже 220 тис. автомобілів у США через проблему з камерою заднього виду, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Материнська компанія Chrysler, Stellantis, відкликає 219 577 автомобілів Ram ProMaster та Doge Journey у США через проблему з камерою заднього виду, яка може погіршити огляд водія позаду автомобіля", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, про це повідомила в суботу Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
