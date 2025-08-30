Материнська компанія Chrysler відкликає до 220 тис. авто: у чому причина

$41.260.00
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 22852 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 90486 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 51622 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 45063 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 72162 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 219248 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 181670 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 93906 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 97931 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 181599 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Україна
Львів
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot

Материнська компанія Chrysler відкликає до 220 тис. авто: у чому причина

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Stellantis відкликає майже 220 тисяч автомобілів Ram ProMaster та Doge Journey у США. Причина – несправність камери заднього виду, що погіршує огляд водія.

Материнська компанія Chrysler відкликає до 220 тис. авто: у чому причина

Stellantis, материнська компанія Chrysler, відкликає майже 220 тис. автомобілів у США через проблему з камерою заднього виду, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Материнська компанія Chrysler, Stellantis, відкликає 219 577 автомобілів Ram ProMaster та Doge Journey у США через проблему з камерою заднього виду, яка може погіршити огляд водія позаду автомобіля", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, про це повідомила в суботу Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA). 

Ford відкликає сотні тисяч авто через дефект11.07.25, 10:02

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Reuters
Сполучені Штати Америки