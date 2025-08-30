Материнская компания Chrysler отзывает до 220 тыс. авто: в чем причина

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 11630 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 24211 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 94044 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 52895 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 46155 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 72816 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 220792 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 182926 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 94051 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 98014 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.1м/с
28%
748мм
Популярные новости
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 44581 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 45808 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 39507 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 42437 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 11267 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 141961 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 147538 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 220872 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 182994 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 150390 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 61380 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 196309 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 222418 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 222010 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 205372 просмотра
Актуальное
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot

Материнская компания Chrysler отзывает до 220 тыс. авто: в чем причина

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Stellantis отзывает почти 220 тысяч автомобилей Ram ProMaster и Doge Journey в США. Причина – неисправность камеры заднего вида, ухудшающая обзор водителя.

Материнская компания Chrysler отзывает до 220 тыс. авто: в чем причина

Stellantis, материнская компания Chrysler, отзывает почти 220 тыс. автомобилей в США из-за проблемы с камерой заднего вида, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Материнская компания Chrysler, Stellantis, отзывает 219 577 автомобилей Ram ProMaster и Doge Journey в США из-за проблемы с камерой заднего вида, которая может ухудшить обзор водителя позади автомобиля", - говорится в сообщении.

Как указано, об этом сообщила в субботу Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Ford отзывает сотни тысяч автомобилей из-за дефекта11.07.25, 10:02 • 3837 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Reuters
Соединённые Штаты