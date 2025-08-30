Материнская компания Chrysler отзывает до 220 тыс. авто: в чем причина
Киев • УНН
Stellantis отзывает почти 220 тысяч автомобилей Ram ProMaster и Doge Journey в США. Причина – неисправность камеры заднего вида, ухудшающая обзор водителя.
Stellantis, материнская компания Chrysler, отзывает почти 220 тыс. автомобилей в США из-за проблемы с камерой заднего вида, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Материнская компания Chrysler, Stellantis, отзывает 219 577 автомобилей Ram ProMaster и Doge Journey в США из-за проблемы с камерой заднего вида, которая может ухудшить обзор водителя позади автомобиля", - говорится в сообщении.
Как указано, об этом сообщила в субботу Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).
