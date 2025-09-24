"Второе поколение гибридов": Volvo разрабатывает электромобиль с увеличенным запасом хода

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
07:25 • 366 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1410 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2002 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19076 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37331 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31585 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30204 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59071 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28656 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64926 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 15788 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 14452 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 14968 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 14761 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 11340 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 11134 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 15133 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59090 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 43165 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 59895 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Великобритания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 24852 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 85567 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 46238 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 60876 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 112552 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Фокс Ньюс
YouTube
Шахед-136

"Второе поколение гибридов": Volvo разрабатывает электромобиль с увеличенным запасом хода

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Volvo планирует выпустить новый большой кроссовер (SUV) с увеличенным запасом хода (EREV), разработанный специально для американского рынка. Производство модели будет осуществляться на заводе в Риджвилле, Южная Каролина, до конца десятилетия.

"Второе поколение гибридов": Volvo разрабатывает электромобиль с увеличенным запасом хода

Автопроизводитель Volvo планирует выпустить электромобиль с увеличенным запасом хода. По данным компании, новая модель будет большим кроссовером (SUV), разработанным специально для американских семей, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

На фоне стремительного роста мировых продаж и проблем с программным обеспечением Volvo планирует кардинально пересмотреть свои планы по выпуску электромобилей.

Во вторник автопроизводитель сделал ряд новых заявлений, в том числе о существенно модернизированном электрическом внедорожнике EX90, начале производства бензинового XC60 на заводе в Риджвилле в американском штате Южная Каролина, и новом типе электромобиля, который планируется выпустить в США до конца десятилетия.

Volvo также подтвердила во вторник, что будет производить электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) в США, на фоне того, как продажи полностью электрических автомобилей, по прогнозам, замедлятся после окончания срока действия федеральной налоговой льготы, которая истекает 30 сентября.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что компания разрабатывает EREV специально для американского рынка.

"Мы называем это вторым поколением гибридов, - заявил Самуэльссон журналистам. - Он ведет себя как электромобиль, с очень быстрым ускорением, но оснащен встроенным зарядным устройством для увеличения запаса хода". "Это скорее электромобиль с резервным двигателем", - указал Самуэльссон.

EREV - это электромобили с резервным бензиновым генератором на борту, который может заряжать высоковольтную батарею во время движения. Они функционируют как электромобили, причем электродвигатели приводят в движение колеса, а аккумуляторы можно подключать к зарядным устройствам, как обычные электромобили.

Бензиновый генератор помогает избавиться от беспокойства запасом хода - несколько автопроизводителей, включая Hyundai, Nissan, Scout Motors и Ford, разрабатывают EREV для рынка США. Эта технология уже внедряется в Китае, где некоторые EREV даже обеспечивают запас хода до 1450 км в рамках оптимистичного цикла испытаний в стране, пишет издание.

Volvo принадлежит китайской Geely Group. Другой бренд из этого портфеля, Lynk & Co., продает большой SUV с аккумулятором емкостью 52,4 киловатт-часа и мощностью 845 лошадиных сил, способный преодолеть более 1600 км в рамках цикла испытаний в Китае. Неясно, сможет ли американский Volvo EREV последовать этому примеру, но это, безусловно, возможно, отмечает издание. Volvo не раскрывает, как будет работать EREV и какой запас хода может обеспечить.

Volvo будет вести разработку своего будущего EREV в нескольких странах, но подавляющее большинство работ будет проводиться в Швеции. Однако стоит отметить, что автомобиль, как и раньше, будет ориентирован на США и будет производиться на заводе в Риджвилле до конца десятилетия, пишет издание.

"Планирование будет в значительной степени сосредоточено на Америке, поскольку модель должна быть по-настоящему пригодной для американцев и больших семей в этой стране", - сказал Самуэльссон.

Volvo не сообщила, какая именно модель получит технологию EREV, но XC90 или похожий большой SUV, как отмечается, были бы логичным кандидатом.

"Размер и тип XC90 - чрезвычайно важный продукт для этого рынка, - заявил Эрик Северинсон, коммерческий директор Volvo Cars. - Это также сегмент, в котором мы наблюдаем спрос на гибриды с подзарядкой или технологии с увеличенным запасом хода".

Volvo недавно представила в Китае внедорожник XC70 - гибрид с подзарядкой с большим запасом хода и запасом хода только на электротяге 200 км. EREV для рынка США будет отличаться от него, и автопроизводитель заявляет, что он станет "очень важной" частью его будущего портфеля продуктов.

Google и Volvo анонсировали революционный электрический внедорожник на Android 1522.05.25, 02:34 • 4329 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологииАвто
Электроэнергия
Южная Каролина
Nissan
Швеция
Китай
Соединённые Штаты