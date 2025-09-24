"Второе поколение гибридов": Volvo разрабатывает электромобиль с увеличенным запасом хода

Автопроизводитель Volvo планирует выпустить электромобиль с увеличенным запасом хода. По данным компании, новая модель будет большим кроссовером (SUV), разработанным специально для американских семей, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

На фоне стремительного роста мировых продаж и проблем с программным обеспечением Volvo планирует кардинально пересмотреть свои планы по выпуску электромобилей.

Во вторник автопроизводитель сделал ряд новых заявлений, в том числе о существенно модернизированном электрическом внедорожнике EX90, начале производства бензинового XC60 на заводе в Риджвилле в американском штате Южная Каролина, и новом типе электромобиля, который планируется выпустить в США до конца десятилетия.

Volvo также подтвердила во вторник, что будет производить электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) в США, на фоне того, как продажи полностью электрических автомобилей, по прогнозам, замедлятся после окончания срока действия федеральной налоговой льготы, которая истекает 30 сентября.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что компания разрабатывает EREV специально для американского рынка.

"Мы называем это вторым поколением гибридов, - заявил Самуэльссон журналистам. - Он ведет себя как электромобиль, с очень быстрым ускорением, но оснащен встроенным зарядным устройством для увеличения запаса хода". "Это скорее электромобиль с резервным двигателем", - указал Самуэльссон.

EREV - это электромобили с резервным бензиновым генератором на борту, который может заряжать высоковольтную батарею во время движения. Они функционируют как электромобили, причем электродвигатели приводят в движение колеса, а аккумуляторы можно подключать к зарядным устройствам, как обычные электромобили.

Бензиновый генератор помогает избавиться от беспокойства запасом хода - несколько автопроизводителей, включая Hyundai, Nissan, Scout Motors и Ford, разрабатывают EREV для рынка США. Эта технология уже внедряется в Китае, где некоторые EREV даже обеспечивают запас хода до 1450 км в рамках оптимистичного цикла испытаний в стране, пишет издание.

Volvo принадлежит китайской Geely Group. Другой бренд из этого портфеля, Lynk & Co., продает большой SUV с аккумулятором емкостью 52,4 киловатт-часа и мощностью 845 лошадиных сил, способный преодолеть более 1600 км в рамках цикла испытаний в Китае. Неясно, сможет ли американский Volvo EREV последовать этому примеру, но это, безусловно, возможно, отмечает издание. Volvo не раскрывает, как будет работать EREV и какой запас хода может обеспечить.

Volvo будет вести разработку своего будущего EREV в нескольких странах, но подавляющее большинство работ будет проводиться в Швеции. Однако стоит отметить, что автомобиль, как и раньше, будет ориентирован на США и будет производиться на заводе в Риджвилле до конца десятилетия, пишет издание.

"Планирование будет в значительной степени сосредоточено на Америке, поскольку модель должна быть по-настоящему пригодной для американцев и больших семей в этой стране", - сказал Самуэльссон.

Volvo не сообщила, какая именно модель получит технологию EREV, но XC90 или похожий большой SUV, как отмечается, были бы логичным кандидатом.

"Размер и тип XC90 - чрезвычайно важный продукт для этого рынка, - заявил Эрик Северинсон, коммерческий директор Volvo Cars. - Это также сегмент, в котором мы наблюдаем спрос на гибриды с подзарядкой или технологии с увеличенным запасом хода".

Volvo недавно представила в Китае внедорожник XC70 - гибрид с подзарядкой с большим запасом хода и запасом хода только на электротяге 200 км. EREV для рынка США будет отличаться от него, и автопроизводитель заявляет, что он станет "очень важной" частью его будущего портфеля продуктов.

