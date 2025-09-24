"Друге покоління гібридів": Volvo розробляє електромобіль зі збільшеним запасом ходу

Автовиробник Volvo планує випустити електромобіль із збільшеним запасом ходу. За даними компанії, нова модель буде великим кросовером (SUV), розробленим спеціально для американських сімей, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

На тлі стрімкого зростання світових продажів і проблем із програмним забезпеченням Volvo планує кардинально переглянути свої плани з випуску електромобілів.

У вівторок автовиробник зробив низку нових заяв, у тому числі про суттєво модернізований електричний позашляховик EX90, початок виробництва бензинового XC60 на заводі в Ріджвіллі в американському штаті Південна Кароліна, та новий тип електромобіля, який планується випустити у США до кінця десятиліття.

Volvo також підтвердила у вівторок, що вироблятиме електромобіль зі збільшеним запасом ходу (EREV) у США, на тлі того, як продаж повністю електричних автомобілів, за прогнозами, сповільниться після закінчення терміну дії федеральної податкової пільги, яка спливає 30 вересня.

Генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон заявив, що компанія розробляє EREV спеціально для американського ринку.

"Ми називаємо це другим поколінням гібридів, - заявив Самуельссон журналістам. - Він поводиться як електромобіль, з дуже швидким прискоренням, але оснащений вбудованим зарядним пристроєм для збільшення запасу ходу". "Це швидше електромобіль з резервним двигуном", - вказав Самуельссон.

EREV - це електромобілі з резервним бензиновим генератором на борту, який може заряджати високовольтну батарею під час руху. Вони функціонують як електромобілі, причому електродвигуни приводять в рух колеса, а акумулятори можна підключати до зарядних пристроїв, як звичайні електромобілі.

Бензиновий генератор допомагає позбутися занепокоєння запасом ходу - кілька автовиробників, включаючи Hyundai, Nissan, Scout Motors і Ford, розробляють EREV для ринку США. Ця технологія вже впроваджується у Китаї, де деякі EREV навіть забезпечують запас ходу до 1450 км у межах оптимістичного циклу випробувань у країні, пише видання.

Volvo належить китайській Geely Group. Інший бренд із цього портфеля, Lynk & Co., продає великий SUV з акумулятором ємністю 52,4 кіловат-години та потужністю 845 кінських сил, здатний подолати понад 1600 км у межах циклу випробувань у Китаї. Неясно, чи зможе американський Volvo EREV наслідувати цей приклад, але це, безумовно, можливо, зазначає видання. Volvo не розкриває, як працюватиме EREV і який запас ходу може забезпечити.

Volvo вестиме розробку свого майбутнього EREV у кількох країнах, але переважна більшість робіт проводитиметься у Швеції. Однак варто відзначити, що автомобіль, як і раніше, буде орієнтований на США і вироблятиметься на заводі в Ріджвіллі до кінця десятиліття, пише видання.

"Планування буде значною мірою зосереджено на Америці, оскільки модель має бути по-справжньому придатною для американців і великих сімей у цій країні", - сказав Самуельссон.

Volvo не повідомила, яка саме модель отримає технологію EREV, але XC90 чи схожий великий SUV, як зауважується, були б логічним кандидатом.

"Розмір і тип XC90 - надзвичайно важливий продукт для цього ринку, - заявив Ерік Северінсон, комерційний директор Volvo Cars. - Це також сегмент, у якому ми спостерігаємо попит на гібриди з підзарядкою або технології зі збільшеним запасом ходу".

Volvo нещодавно представила в Китаї позашляховик XC70 - гібрид з підзарядкою з великим запасом ходу і запасом ходу лише на електротязі 200 км. EREV для ринку США відрізнятиметься від нього, і автовиробник заявляє, що він стане "дуже важливою" частиною його майбутнього портфеля продуктів.

Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 15