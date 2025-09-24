"Друге покоління гібридів": Volvo розробляє електромобіль зі збільшеним запасом ходу

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 260 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1268 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1868 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18968 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37138 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31442 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30068 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58813 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28616 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64876 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 15788 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 14452 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 14968 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14761 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 11340 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 10958 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14815 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58827 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 43004 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 59717 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 24736 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 85453 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 46138 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 60784 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 112462 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

"Друге покоління гібридів": Volvo розробляє електромобіль зі збільшеним запасом ходу

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Volvo планує випустити новий великий кросовер (SUV) зі збільшеним запасом ходу (EREV), розроблений спеціально для американського ринку. Виробництво моделі відбуватиметься на заводі в Ріджвіллі, Південна Кароліна, до кінця десятиліття.

"Друге покоління гібридів": Volvo розробляє електромобіль зі збільшеним запасом ходу

Автовиробник Volvo планує випустити електромобіль із збільшеним запасом ходу. За даними компанії, нова модель буде великим кросовером (SUV), розробленим спеціально для американських сімей, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

На тлі стрімкого зростання світових продажів і проблем із програмним забезпеченням Volvo планує кардинально переглянути свої плани з випуску електромобілів.

У вівторок автовиробник зробив низку нових заяв, у тому числі про суттєво модернізований електричний позашляховик EX90, початок виробництва бензинового XC60 на заводі в Ріджвіллі в американському штаті Південна Кароліна, та новий тип електромобіля, який планується випустити у США до кінця десятиліття.

Volvo також підтвердила у вівторок, що вироблятиме електромобіль зі збільшеним запасом ходу (EREV) у США, на тлі того, як продаж повністю електричних автомобілів, за прогнозами, сповільниться після закінчення терміну дії федеральної податкової пільги, яка спливає 30 вересня.

Генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон заявив, що компанія розробляє EREV спеціально для американського ринку.

"Ми називаємо це другим поколінням гібридів, - заявив Самуельссон журналістам. - Він поводиться як електромобіль, з дуже швидким прискоренням, але оснащений вбудованим зарядним пристроєм для збільшення запасу ходу". "Це швидше електромобіль з резервним двигуном", - вказав Самуельссон.

EREV - це електромобілі з резервним бензиновим генератором на борту, який може заряджати високовольтну батарею під час руху. Вони функціонують як електромобілі, причому електродвигуни приводять в рух колеса, а акумулятори можна підключати до зарядних пристроїв, як звичайні електромобілі.

Бензиновий генератор допомагає позбутися занепокоєння запасом ходу - кілька автовиробників, включаючи Hyundai, Nissan, Scout Motors і Ford, розробляють EREV для ринку США. Ця технологія вже впроваджується у Китаї, де деякі EREV навіть забезпечують запас ходу до 1450 км у межах оптимістичного циклу випробувань у країні, пише видання.

Volvo належить китайській Geely Group. Інший бренд із цього портфеля, Lynk & Co., продає великий SUV з акумулятором ємністю 52,4 кіловат-години та потужністю 845 кінських сил, здатний подолати понад 1600 км у межах циклу випробувань у Китаї. Неясно, чи зможе американський Volvo EREV наслідувати цей приклад, але це, безумовно, можливо, зазначає видання. Volvo не розкриває, як працюватиме EREV і який запас ходу може забезпечити.

Volvo вестиме розробку свого майбутнього EREV у кількох країнах, але переважна більшість робіт проводитиметься у Швеції. Однак варто відзначити, що автомобіль, як і раніше, буде орієнтований на США і вироблятиметься на заводі в Ріджвіллі до кінця десятиліття, пише видання.

"Планування буде значною мірою зосереджено на Америці, оскільки модель має бути по-справжньому придатною для американців і великих сімей у цій країні", - сказав Самуельссон.

Volvo не повідомила, яка саме модель отримає технологію EREV, але XC90 чи схожий великий SUV, як зауважується, були б логічним кандидатом.

"Розмір і тип XC90 - надзвичайно важливий продукт для цього ринку, - заявив Ерік Северінсон, комерційний директор Volvo Cars. - Це також сегмент, у якому ми спостерігаємо попит на гібриди з підзарядкою або технології зі збільшеним запасом ходу".

Volvo нещодавно представила в Китаї позашляховик XC70 - гібрид з підзарядкою з великим запасом ходу і запасом ходу лише на електротязі 200 км. EREV для ринку США відрізнятиметься від нього, і автовиробник заявляє, що він стане "дуже важливою" частиною його майбутнього портфеля продуктів.

Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 1522.05.25, 02:34 • 4329 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнологіїАвто
Електроенергія
Південна Кароліна
Nissan
Швеція
Китай
Сполучені Штати Америки