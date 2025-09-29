30 моделей авто и внедорожников, которые исчезнут из производства в 2025 году
Киев • УНН
В 2025 году 30 моделей автомобилей, включая культовые спорткары и семейные седаны, будут сняты с производства. Причины варьируются от перехода к электрификации до низких продаж.
2025 год станет переломным для автомобильной индустрии – сразу 30 моделей разных сегментов окончательно уйдут с конвейеров. Под "нож" попали как культовые спорткары Ferrari, Nissan или Porsche, так и обыденные семейные седаны Chevrolet, Ford и Subaru. Причины разные: от перехода к электрификации до низких продаж. Об этом говорится в материале Autoblog, пишет УНН.
Детали
Среди самых громких потерь – Nissan GT-R R35, завершающий свою почти 20-летнюю историю, Ferrari Roma и SF90, а также гибридный суперкар Bugatti Bolide.
Porsche закрывает линейку 718 Cayman и Boxster с бензиновыми двигателями, готовясь к электрической эпохе. Maserati снимает с производства MC20, а Morgan прощается с Plus Six.
Европейские премиум-бренды также претерпевают масштабные изменения. Audi сворачивает производство A4, A5 Coupe и Cabriolet, а также A7 (кроме RS), параллельно отказываясь от электрического Q8 e-tron. BMW закрывает X4 и базовую XM с двигателем V8.
Lexus выводит из линейки RC, LC Hybrid и часть комплектаций IS, хотя последний готовят к возрождению в 2026 году. Cadillac снимает XT4 и XT6, а Infiniti – QX50 и QX55. Genesis, в свою очередь, отказывается от электрического G80 EV.
Массовый сегмент также не обойдет "чистка": с рынка уйдут Chevrolet Malibu, Ford Focus и Subaru Legacy. Nissan закрывает производство бюджетного седана Versa и электрокара Ariya, так и не завоевавшего американского покупателя.
Alfa Romeo сворачивает бензиновые версии Giulia и Stelvio, а Volvo прощается с S60, V60 (кроме Cross Country), S90 и V90. Acura снимает с производства TLX, который когда-то был "сердцем" спортивной линейки бренда.
Таким образом, автопром находится в фазе консолидации: производители отказываются от седанов, купе и нишевых силовых агрегатов, сосредотачивая ресурсы на внедорожниках, гибридах и электромобилях. Однако эксперты отмечают: каждый конец означает новое начало. В 2025 году рынок потеряет легенды, но в то же время получит почву для появления смелых электрических и гибридных платформ, которые будут определять следующее десятилетие.
