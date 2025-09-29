Новые электромобили Volvo будут оснащены одними из самых современных аккумуляторов в мире

План реорганизации автопроизводителя Volvo включает не только улучшение программного обеспечения, но и оснащение будущих электромобилей одними из самых современных аккумуляторных технологий, доступных за пределами Китая. Об этом сообщает Insideevs, пишет УНН.

Детали

Среднеразмерный электрический внедорожник EX60 поступит в продажу на рынках США и мира в следующем году. Он будет иметь варианты аккумуляторов с двумя различными химическими составами, рассказал Андерс Белл, главный технический директор Volvo, в интервью InsideEVs на заводе бренда в Риджвилле, штат Южная Каролина, США.

Белл не подтвердил точный химический состав аккумулятора EX60, но предположил, что литий-железофосфатные (LFP) аккумуляторы "безусловно" рассматриваются для платформы SPA3 следующего поколения, на которой будет базироваться электромобиль.

Двумя основными поставщиками аккумуляторов Volvo являются китайская CATL и корейская LG Energy Solution. CATL производит как LFP, так и традиционные никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы, тогда как LGES преимущественно производит высоконикелевые элементы.

Volvo EX30 уже имеет два варианта аккумуляторов в Европе: LFP-пакет на 51 киловатт-час и вариант NMC на 69 кВт-ч. В США доступен только последний. Volvo может следовать подобной стратегии с EX60. Однако более важной новостью является переход к призматическим элементам.

"Мы стандартизировали форм-фактор элементов, большой призматический, что позволит нам максимально использовать различные элементы", — сказал Белл, имея в виду форму элемента, которая позволяет ему вместить любой химический состав аккумулятора.

Призматические элементы распространены в Китае и сейчас набирают популярность на Западе. Volkswagen планирует использовать призматические элементы для своих доступных электромобилей, начиная со следующего года. General Motors также будет использовать крупноформатные призматические аккумуляторы в своих полноразмерных внедорожниках и грузовиках, начиная с 2028 года, с аккумуляторами, богатыми литий-марганцем (LMR).

"Это как кассета VHS, но немного больше", — сказал Белл.

Он добавил, что призматические элементы позволяют сэкономить средства и вес, а также делают кузов жестче. Более того, EX60 будет использовать подход "элемент-к-корпусу", что означает, что аккумулятор будет структурным элементом платформы SPA3, а не крепиться болтами — это позволяет автопроизводителям упростить аккумуляторы и вместить больше энергии внутри.

EX60 также будет иметь другие крупные обновления, такие как компьютер Nvidia Drive Thor, способный выполнять 1000 триллионов операций в секунду. Он также получит третье поколение приводных блоков Volvo с эффективностью 93%, заявил автопроизводитель во время Дня рынков капитала в Швеции в прошлом году.

Он будет производиться на главном заводе Volvo в Гётеборге, Швеция, и поступит в продажу где-то в следующем году. Он будет конкурировать с Tesla Model Y, BMW iX3 и новым электрическим Mercedes GLC, среди прочих. Другими словами, ожидается, что это будет самый важный электромобиль Volvo на сегодняшний день.

Дополнение

Автопроизводитель Volvo планирует выпустить электромобиль с увеличенным запасом хода. По данным компании, новая модель будет большим кроссовером (SUV), разработанным специально для американских семей.