7642 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 35510 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 59044 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 40599 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 40296 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 63310 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 71476 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 92798 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152814 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56816 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
Новые электромобили Volvo будут оснащены одними из самых современных аккумуляторов в мире

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Новые электромобили Volvo, включая среднеразмерный электрический внедорожник EX60, оснастят передовыми аккумуляторными технологиями, доступными за пределами Китая. EX60, который выйдет в следующем году, будет иметь варианты аккумуляторов с двумя различными химическими составами и использовать призматические элементы.

Новые электромобили Volvo будут оснащены одними из самых современных аккумуляторов в мире

План реорганизации автопроизводителя Volvo включает не только улучшение программного обеспечения, но и оснащение будущих электромобилей одними из самых современных аккумуляторных технологий, доступных за пределами Китая. Об этом сообщает Insideevs, пишет УНН.

Детали

Среднеразмерный электрический внедорожник EX60 поступит в продажу на рынках США и мира в следующем году. Он будет иметь варианты аккумуляторов с двумя различными химическими составами, рассказал Андерс Белл, главный технический директор Volvo, в интервью InsideEVs на заводе бренда в Риджвилле, штат Южная Каролина, США.

Белл не подтвердил точный химический состав аккумулятора EX60, но предположил, что литий-железофосфатные (LFP) аккумуляторы "безусловно" рассматриваются для платформы SPA3 следующего поколения, на которой будет базироваться электромобиль.

Двумя основными поставщиками аккумуляторов Volvo являются китайская CATL и корейская LG Energy Solution. CATL производит как LFP, так и традиционные никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы, тогда как LGES преимущественно производит высоконикелевые элементы.

Volvo EX30 уже имеет два варианта аккумуляторов в Европе: LFP-пакет на 51 киловатт-час и вариант NMC на 69 кВт-ч. В США доступен только последний. Volvo может следовать подобной стратегии с EX60. Однако более важной новостью является переход к призматическим элементам.

"Мы стандартизировали форм-фактор элементов, большой призматический, что позволит нам максимально использовать различные элементы", — сказал Белл, имея в виду форму элемента, которая позволяет ему вместить любой химический состав аккумулятора.

Volvo EX30 избегает угрозы 147% пошлин США, перенеся производство из Китая11.08.25, 13:26 • 3948 просмотров

Призматические элементы распространены в Китае и сейчас набирают популярность на Западе. Volkswagen планирует использовать призматические элементы для своих доступных электромобилей, начиная со следующего года. General Motors также будет использовать крупноформатные призматические аккумуляторы в своих полноразмерных внедорожниках и грузовиках, начиная с 2028 года, с аккумуляторами, богатыми литий-марганцем (LMR).

"Это как кассета VHS, но немного больше", — сказал Белл.

Он добавил, что призматические элементы позволяют сэкономить средства и вес, а также делают кузов жестче. Более того, EX60 будет использовать подход "элемент-к-корпусу", что означает, что аккумулятор будет структурным элементом платформы SPA3, а не крепиться болтами — это позволяет автопроизводителям упростить аккумуляторы и вместить больше энергии внутри.

EX60 также будет иметь другие крупные обновления, такие как компьютер Nvidia Drive Thor, способный выполнять 1000 триллионов операций в секунду. Он также получит третье поколение приводных блоков Volvo с эффективностью 93%, заявил автопроизводитель во время Дня рынков капитала в Швеции в прошлом году.

Он будет производиться на главном заводе Volvo в Гётеборге, Швеция, и поступит в продажу где-то в следующем году. Он будет конкурировать с Tesla Model Y, BMW iX3 и новым электрическим Mercedes GLC, среди прочих. Другими словами, ожидается, что это будет самый важный электромобиль Volvo на сегодняшний день.

Дополнение

Автопроизводитель Volvo планирует выпустить электромобиль с увеличенным запасом хода. По данным компании, новая модель будет большим кроссовером (SUV), разработанным специально для американских семей.

Павел Зинченко

