Нові електромобілі Volvo будуть оснащені одними з найсучасніших акумуляторів у світі

План реорганізації автовиробника Volvo включає не лише покращення програмного забезпечення, але й оснащення майбутніх електромобілів одними з найсучасніших технологій акумуляторів, доступних за межами Китаю. Про це повідомляє Insideevs, пише УНН.

Деталі

Середньорозмірний електричний позашляховик EX60 надійде у продаж на ринках США та світу наступного року. Він матиме варіанти акумуляторів з двома різними хімічними складами, розповів Андерс Белл, головний технічний директор Volvo, в інтерв'ю InsideEVs на заводі бренду в Ріджвіллі, штат Південна Кароліна, США.

Белл не підтвердив точний хімічний склад акумулятора EX60, але припустив, що літій-залізофосфатні (LFP) акумулятори "безумовно" розглядаються для платформи SPA3 наступного покоління, на якій буде базуватися електромобіль.

Двома основними постачальниками акумуляторів Volvo є китайська CATL та корейська LG Energy Solution. CATL виробляє як LFP, так і традиційні нікель-марганцево-кобальтові (NMC) акумулятори, тоді як LGES переважно виробляє високонікелеві елементи.

Volvo EX30 вже має два варіанти акумуляторів у Європі: LFP-пакет на 51 кіловат-годину та варіант NMC на 69 кВт-год. У США доступний лише останній. Volvo може слідувати подібній стратегії з EX60. Однак більш важливою новиною є перехід до призматичних елементів.

"Ми стандартизували форм-фактор елементів, великий призматичний, що дозволить нам максимально використовувати різні елементи", — сказав Белл, маючи на увазі форму елемента, яка дозволяє йому вмістити будь-який хімічний склад акумулятора.

Призматичні елементи поширені в Китаї та зараз набирають популярності на Заході. Volkswagen планує використовувати призматичні елементи для своїх доступних електромобілів, починаючи з наступного року. General Motors також використовуватиме великоформатні призматичні акумулятори у своїх повнорозмірних позашляховиках та вантажівках, починаючи з 2028 року, з акумуляторами, багатими на літій-марганець (LMR).

"Це як касета VHS, але трохи більша", — сказав Белл.

Він додав, що призматичні елементи дозволяють заощадити кошти та вагу, а також роблять кузов жорсткішим. Більше того, EX60 використовуватиме підхід "елемент-до-корпусу", що означає, що акумулятор буде структурним елементом платформи SPA3, а не кріпитиметься болтами — це дозволяє автовиробникам спростити акумулятори та вмістити більше енергії всередині.

EX60 також матиме інші великі оновлення, такі як комп'ютер Nvidia Drive Thor, здатний виконувати 1000 трильйонів операцій за секунду. Він також отримає третє покоління приводних блоків Volvo з ефективністю 93%, заявив автовиробник під час Дня ринків капіталу у Швеції минулого року.

Він буде вироблятися на головному заводі Volvo в Гетеборзі, Швеція, і надійде у продаж десь наступного року. Він буде конкурувати з Tesla Model Y, BMW iX3 та новим електричним Mercedes GLC, серед інших. Іншими словами, очікується, що це буде найважливіший електромобіль Volvo на сьогодні.

Доповнення

Автовиробник Volvo планує випустити електромобіль із збільшеним запасом ходу. За даними компанії, нова модель буде великим кросовером (SUV), розробленим спеціально для американських сімей.