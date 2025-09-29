Нові електромобілі Volvo будуть оснащені одними з найсучасніших акумуляторів у світі

$41.490.00
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
28 вересня, 08:59 • 35502 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
28 вересня, 08:33 • 59037 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40594 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
28 вересня, 06:00 • 40294 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63308 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71474 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92796 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
26 вересня, 14:01 • 152814 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56816 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 10313 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 9096 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 8012 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 13216 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8326 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 59649 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 14:01 • 152821 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 73494 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 83102 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
26 вересня, 06:40 • 83270 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8890 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 29912 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 92799 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 49943 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 54314 перегляди
Нові електромобілі Volvo будуть оснащені одними з найсучасніших акумуляторів у світі

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Нові електромобілі Volvo, включаючи середньорозмірний електричний позашляховик EX60, оснастять передовими акумуляторними технологіями, доступними за межами Китаю. EX60, що вийде наступного року, матиме варіанти акумуляторів з двома різними хімічними складами та використовуватиме призматичні елементи.

Нові електромобілі Volvo будуть оснащені одними з найсучасніших акумуляторів у світі

План реорганізації автовиробника Volvo включає не лише покращення програмного забезпечення, але й оснащення майбутніх електромобілів одними з найсучасніших технологій акумуляторів, доступних за межами Китаю. Про це повідомляє Insideevs, пише УНН.

Деталі

Середньорозмірний електричний позашляховик EX60 надійде у продаж на ринках США та світу наступного року. Він матиме варіанти акумуляторів з двома різними хімічними складами, розповів Андерс Белл, головний технічний директор Volvo, в інтерв'ю InsideEVs на заводі бренду в Ріджвіллі, штат Південна Кароліна, США.

Белл не підтвердив точний хімічний склад акумулятора EX60, але припустив, що літій-залізофосфатні (LFP) акумулятори "безумовно" розглядаються для платформи SPA3 наступного покоління, на якій буде базуватися електромобіль.

Двома основними постачальниками акумуляторів Volvo є китайська CATL та корейська LG Energy Solution. CATL виробляє як LFP, так і традиційні нікель-марганцево-кобальтові (NMC) акумулятори, тоді як LGES переважно виробляє високонікелеві елементи.

Volvo EX30 вже має два варіанти акумуляторів у Європі: LFP-пакет на 51 кіловат-годину та варіант NMC на 69 кВт-год. У США доступний лише останній. Volvo може слідувати подібній стратегії з EX60. Однак більш важливою новиною є перехід до призматичних елементів.

"Ми стандартизували форм-фактор елементів, великий призматичний, що дозволить нам максимально використовувати різні елементи", — сказав Белл, маючи на увазі форму елемента, яка дозволяє йому вмістити будь-який хімічний склад акумулятора.

Volvo EX30 уникає загрози 147% мит США, перенісши виробництво з Китаю11.08.25, 13:26 • 3948 переглядiв

Призматичні елементи поширені в Китаї та зараз набирають популярності на Заході. Volkswagen планує використовувати призматичні елементи для своїх доступних електромобілів, починаючи з наступного року. General Motors також використовуватиме великоформатні призматичні акумулятори у своїх повнорозмірних позашляховиках та вантажівках, починаючи з 2028 року, з акумуляторами, багатими на літій-марганець (LMR).

"Це як касета VHS, але трохи більша", — сказав Белл.

Він додав, що призматичні елементи дозволяють заощадити кошти та вагу, а також роблять кузов жорсткішим. Більше того, EX60 використовуватиме підхід "елемент-до-корпусу", що означає, що акумулятор буде структурним елементом платформи SPA3, а не кріпитиметься болтами — це дозволяє автовиробникам спростити акумулятори та вмістити більше енергії всередині.

EX60 також матиме інші великі оновлення, такі як комп'ютер Nvidia Drive Thor, здатний виконувати 1000 трильйонів операцій за секунду. Він також отримає третє покоління приводних блоків Volvo з ефективністю 93%, заявив автовиробник під час Дня ринків капіталу у Швеції минулого року.

Він буде вироблятися на головному заводі Volvo в Гетеборзі, Швеція, і надійде у продаж десь наступного року. Він буде конкурувати з Tesla Model Y, BMW iX3 та новим електричним Mercedes GLC, серед інших. Іншими словами, очікується, що це буде найважливіший електромобіль Volvo на сьогодні.

Доповнення

Автовиробник Volvo планує випустити електромобіль із збільшеним запасом ходу. За даними компанії, нова модель буде великим кросовером (SUV), розробленим спеціально для американських сімей.

Павло Зінченко

Новини СвітуАвто
Електроенергія
General Motors
Tesla Inc
Volkswagen
Швеція
Китай
Сполучені Штати Америки