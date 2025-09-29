$41.480.01
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11796 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10721 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16724 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10749 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26807 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48303 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69886 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50744 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44304 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
30 моделей авто та позашляховиків, які зникнуть із виробництва у 2025 році

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

У 2025 році 30 моделей автомобілів, включаючи культові спорткари та сімейні седани, будуть зняті з виробництва. Причини варіюються від переходу до електрифікації до низьких продажів.

30 моделей авто та позашляховиків, які зникнуть із виробництва у 2025 році

2025 рік стане переломним для автомобільної індустрії – одразу 30 моделей різних сегментів остаточно підуть з конвеєрів. Під "ніж" потрапили як культові спорткари Ferrari, Nissan чи Porsche, так і буденні сімейні седани Chevrolet, Ford та Subaru. Причини різні: від переходу до електрифікації до низьких продажів. Про це йдеться у матеріалі Аutoblog, пише УНН.

Деталі

Серед найгучніших втрат – Nissan GT-R R35, що завершує свою майже 20-річну історію, Ferrari Roma і SF90, а також гібридний суперкар Bugatti Bolide.

 

Nissan GT-R R35
Nissan GT-R R35

Porsche закриває лінійку 718 Cayman та Boxster із бензиновими двигунами, готуючись до електричної епохи. Maserati знімає з виробництва MC20, а Morgan прощається з Plus Six.

Porsche Cayman
Porsche Cayman

Європейські преміум-бренди також зазнають масштабних змін. Audi згортає виробництво A4, A5 Coupe та Cabriolet, а також A7 (крім RS), паралельно відмовляючись від електричного Q8 e-tron. BMW закриває X4 і базову XM із двигуном V8. 

BMW Х4 
BMW Х4 

Lexus виводить із лінійки RC, LC Hybrid і частину комплектацій IS, хоча останній готують до відродження у 2026 році. Cadillac знімає XT4 і XT6, а Infiniti – QX50 та QX55. Genesis, своєю чергою, відмовляється від електричного G80 EV.

Cadillac XT4
Cadillac XT4

Масовий сегмент також не омине "чистка": з ринку підуть Chevrolet Malibu, Ford Focus та Subaru Legacy. Nissan закриває виробництво бюджетного седана Versa та електрокара Ariya, що так і не завоював американського покупця. 

Alfa Romeo згортає бензинові версії Giulia та Stelvio, а Volvo прощається з S60, V60 (крім Cross Country), S90 та V90. Acura знімає з виробництва TLX, який колись був "серцем" спортивної лінійки бренду.

Acura TLX
Acura TLX

Таким чином, автопром перебуває у фазі консолідації: виробники відмовляються від седанів, купе та нішевих силових агрегатів, зосереджуючи ресурси на позашляховиках, гібридах та електромобілях. Проте експерти наголошують: кожен кінець означає новий початок. У 2025 році ринок втратить легенди, але водночас отримає ґрунт для появи сміливих електричних і гібридних платформ, які визначатимуть наступне десятиліття.

Нові електромобілі Volvo будуть оснащені одними з найсучасніших акумуляторів у світі29.09.25, 09:45 • 2094 перегляди

Степан Гафтко

