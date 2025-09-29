30 моделей авто та позашляховиків, які зникнуть із виробництва у 2025 році
Київ • УНН
У 2025 році 30 моделей автомобілів, включаючи культові спорткари та сімейні седани, будуть зняті з виробництва. Причини варіюються від переходу до електрифікації до низьких продажів.
2025 рік стане переломним для автомобільної індустрії – одразу 30 моделей різних сегментів остаточно підуть з конвеєрів. Під "ніж" потрапили як культові спорткари Ferrari, Nissan чи Porsche, так і буденні сімейні седани Chevrolet, Ford та Subaru. Причини різні: від переходу до електрифікації до низьких продажів. Про це йдеться у матеріалі Аutoblog, пише УНН.
Деталі
Серед найгучніших втрат – Nissan GT-R R35, що завершує свою майже 20-річну історію, Ferrari Roma і SF90, а також гібридний суперкар Bugatti Bolide.
Porsche закриває лінійку 718 Cayman та Boxster із бензиновими двигунами, готуючись до електричної епохи. Maserati знімає з виробництва MC20, а Morgan прощається з Plus Six.
Європейські преміум-бренди також зазнають масштабних змін. Audi згортає виробництво A4, A5 Coupe та Cabriolet, а також A7 (крім RS), паралельно відмовляючись від електричного Q8 e-tron. BMW закриває X4 і базову XM із двигуном V8.
Lexus виводить із лінійки RC, LC Hybrid і частину комплектацій IS, хоча останній готують до відродження у 2026 році. Cadillac знімає XT4 і XT6, а Infiniti – QX50 та QX55. Genesis, своєю чергою, відмовляється від електричного G80 EV.
Масовий сегмент також не омине "чистка": з ринку підуть Chevrolet Malibu, Ford Focus та Subaru Legacy. Nissan закриває виробництво бюджетного седана Versa та електрокара Ariya, що так і не завоював американського покупця.
Alfa Romeo згортає бензинові версії Giulia та Stelvio, а Volvo прощається з S60, V60 (крім Cross Country), S90 та V90. Acura знімає з виробництва TLX, який колись був "серцем" спортивної лінійки бренду.
Таким чином, автопром перебуває у фазі консолідації: виробники відмовляються від седанів, купе та нішевих силових агрегатів, зосереджуючи ресурси на позашляховиках, гібридах та електромобілях. Проте експерти наголошують: кожен кінець означає новий початок. У 2025 році ринок втратить легенди, але водночас отримає ґрунт для появи сміливих електричних і гібридних платформ, які визначатимуть наступне десятиліття.
