Toyota потеряла 20% стоимости, а Tesla обвалилась на 38%: как изменился рейтинг самых дорогих автомобильных брендов

Несмотря на сохранение лидерства Toyota в ежегодном рейтинге Best Global Brands 2026, большинство ведущих автомобильных брендов в 2026 году подешевели. Больше всего среди автопроизводителей в рейтинге Interbrand потеряла Tesla, тогда как Ferrari, BYD и корейские марки смогли нарастить стоимость. УНН рассказывает, кто возглавил рейтинг и почему автомобильной отрасли становится всё сложнее удерживать позиции.

Toyota остается самым дорогим автомобильным брендом мира

В ежегодный рейтинг Best Global Brands 2026, который составляет международная консалтинговая компания Interbrand, вошли 13 автомобильных брендов. По сравнению с 2025 годом девять из них подешевели, и лишь четыре продемонстрировали рост. В целом автомобильная отрасль показала самое резкое падение среди всех секторов.

Японская Toyota сохранила первенство среди автопроизводителей с результатом 59,5 млрд долларов. В мировом списке она девятая, хотя годом ранее была шестой. Стоимость бренда снизилась на 19,9%, или на 14,7 млрд долларов, с 74,2 млрд в 2025 году.

Второе место в автомобильной категории занял Mercedes-Benz. Немецкий бренд оценили в 40,8 млрд долларов, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году. В мировом списке это 20-я позиция. Третью строчку среди автомобильных марок занял BMW с показателем 38,4 млрд долларов и падением на 17,9%.

Toyota опережает Mercedes-Benz по оценке на 18,7 млрд долларов, а BMW - на 21,1 млрд. Однако все три лидера потеряли около пятой части стоимости за год.

Tesla потеряла 38% стоимости: кто еще оказался среди аутсайдеров

Наиболее ощутимый удар пришелся по американской Tesla: ее бренд оценили в 18,3 млрд долларов против 29,5 млрд в 2025 году. Падение составило 37,8%, или около 11,2 млрд долларов. Tesla сразу опустилась на 25 позиций в общем рейтинге - с 25-го на 50-е место - и теперь лишь немного опережает Ferrari. Это уже второй год подряд, когда стоимость ее бренда резко снижается: в 2025 году спад составил 35,2%.

Подешевели и традиционные марки. Nissan потерял 23,2% стоимости, до 7,2 млрд долларов, Volkswagen -23%, до 11,6 млрд, Honda - 21,8%, до 19,4 млрд. Audi потеряла 19,5% стоимости, а Porsche - 17,5%. Оба бренда теперь оцениваются в одинаковые 12,4 млрд долларов.

Ferrari, BYD и Hyundai: кому удалось нарастить стоимость

На фоне общего спада наибольший рост показала Ferrari. Итальянский производитель спортивных автомобилей добавил 14,7%, достигнув 17,7 млрд долларов. Это 51-е место в мире, всего на одну строчку ниже Tesla. Разница между оценками двух брендов сократилась до 600 млн долларов.

Китайская BYD добавила 4,5%, до 8,5 млрд долларов, и заняла 89-ю позицию. Южнокорейская Kia выросла на 2,7%, до 8,8 млрд, а Hyundai - на 1,6%, до 25 млрд долларов. Hyundai закрепилась на четвертом месте среди автомобильных брендов и на 29-м - в мире.

Interbrand объясняет относительный успех Ferrari, BYD, Hyundai и Kia более четким позиционированием: покупатели лучше понимают, чем эти марки отличаются от конкурентов и почему стоит выбирать именно их. Результат Ferrari показывает: оценка бренда не сводится к количеству выпущенных автомобилей.

Сколько стоят 13 самых дорогих автомобильных брендов

Отметим, что методология Interbrand опирается на три составляющие: финансовые результаты товаров и услуг под брендом, роль бренда в решении покупателя и его конкурентную силу.

Почему автомобильные бренды теряют миллиарды долларов

В Interbrand отмечают, что автопроизводителям становится всё сложнее превращать технологические нововведения в убедительное отличие от конкурентов. Электромобили, цифровые системы и новые функции быстро распространяются на рынке. Поэтому само наличие современных технологий не гарантирует, что покупатель отдаст предпочтение конкретной марке.

Среди факторов риска эксперты отрасли также отметили конкуренцию, изменения спроса, ценовое давление и доверие покупателей. Особенно острая борьба идет на рынке электромобилей.

Кто возглавил общий рейтинг самых дорогих брендов мира

Лидером среди всех отраслей осталась Apple с оценкой в 514,6 млрд долларов. Это примерно в 8,6 раза больше стоимости бренда Toyota. Второе место досталось Microsoft с 443,7 млрд долларов, третье - Google с 389,3 млрд. Далее расположились Amazon с 351,8 млрд и Samsung со 105,2 млрд долларов.

Совокупная стоимость брендов из мировой сотни достигла 3,866 трлн долларов, увеличившись на 8,1% по сравнению с прошлым годом. В то же время развлекательная индустрия обогнала автомобильную и стала вторым по стоимости брендов сектором рейтинга. Быстрее всего среди всех компаний выросла NVIDIA: на 71,5%, до 74 млрд долларов.

Как меняется мировой автомобильный рынок

Результаты 2026 года демонстрируют контраст: Toyota, Mercedes-Benz и BMW остаются самыми дорогими автомобильными брендами, однако все трое существенно потеряли в оценке. Tesla показала худшую динамику среди автомобильных участников рейтинга, тогда как Ferrari, BYD, Hyundai и Kia двигались вопреки общей тенденции.

Поэтому в дальнейшем производителям придется не зацикливаться исключительно на новых технологиях и убедительно объяснять покупателю практическую пользу каждого технологического изменения.

Напомним

Ранее мы писали о том, что иностранные автопроизводители теряют позиции на китайском рынке из-за перехода потребителей на отечественные электромобили. Volkswagen, Mercedes-Benz и другие западные компании сталкиваются с падением продаж, тогда как китайские бренды укрепляют свои позиции.