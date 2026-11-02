Toyota втратила 20% вартості, а Tesla обвалилася на 38%: як змінився рейтинг найдорожчих автобрендів

$45.350.1850.680.00
ukenru
10:56 • 6616 перегляди
П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті
09:25 • 12315 перегляди
російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 29879 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
2 листопада, 05:50 • 24559 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
2 листопада, 05:21 • 23098 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
2 листопада, 03:17 • 26085 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
2 листопада, 02:16 • 23428 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
2 листопада, 01:17 • 21103 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
2 листопада, 00:14 • 18246 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 15412 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
81%
759мм
Популярнi новини
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto2 листопада, 03:05 • 19287 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі2 листопада, 04:05 • 17558 перегляди
Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей2 листопада, 04:17 • 19201 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном2 листопада, 05:05 • 15618 перегляди
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність2 листопада, 05:46 • 13017 перегляди
Публікації
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 29879 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 50298 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 53622 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 67866 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 67373 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Філіп I
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Китай
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 406 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 1494 перегляди
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе08:42 • 7722 перегляди
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність2 листопада, 05:46 • 13227 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном2 листопада, 05:05 • 15828 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Шахед-136
Золото
Fox News

Toyota втратила 20% вартості, а Tesla обвалилася на 38%: як змінився рейтинг найдорожчих автобрендів

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Toyota зберегла лідерство серед автовиробників, але її вартість впала на 19,9%. Tesla втратила 37,8%, тоді як Ferrari, BYD і корейські марки зросли.

Toyota втратила 20% вартості, а Tesla обвалилася на 38%: як змінився рейтинг найдорожчих автобрендів

Попри збереження лідерства Toyota у щорічному рейтингу Best Global Brands 2026, більшість провідних автомобільних брендів у 2026 році подешевшали. Найбільше серед автовиробників у рейтингу Interbrand втратила Tesla, тоді як Ferrari, BYD та корейські марки змогли наростити вартість. УНН розповідає, хто очолив рейтинг і чому автомобільній галузі стає дедалі складніше утримувати позиції.

Toyota залишається найдорожчим автомобільним брендом світу

До щорічного рейтингу Best Global Brands 2026, який складає міжнародна консалтингова компанія Interbrand, увійшли 13 автомобільних брендів. Порівняно з 2025 роком дев'ять із них подешевшали, і лише чотири продемонстрували зростання. Загалом автомобільна галузь показала найрізкіше падіння серед усіх секторів.

Японська Toyota зберегла першість серед автовиробників із результатом 59,5 млрд доларів. У світовому списку вона дев'ята, хоча роком раніше була шостою. Вартість бренду знизилася на 19,9%, або на 14,7 млрд доларів, із 74,2 млрд у 2025 році.

Друге місце в автомобільній категорії посів Mercedes-Benz. Німецький бренд оцінили у 40,8 млрд доларів, що на 18,6% менше, ніж торік. У світовому списку це 20-та позиція. Третю сходинку серед автомобільних марок зайняв BMW із показником 38,4 млрд доларів та падінням на 17,9%.

Toyota випереджає Mercedes-Benz за оцінкою на 18,7 млрд доларів, а BMW на 21,1 млрд. Утім усі три лідери втратили близько п'ятої частини вартості за рік.

Tesla втратила 38% вартості: хто ще опинився серед аутсайдерів

Найвідчутнішого удару зазнала американська Tesla: її бренд оцінили у 18,3 млрд доларів проти 29,5 млрд у 2025 році. Падіння становило 37,8%, або близько 11,2 млрд доларів. Tesla опустилася одразу на 25 позицій у загальному рейтингу, з 25-го на 50-те місце, і тепер лише трохи випереджає Ferrari. Це вже другий рік поспіль, коли вартість її бренду різко знижується: у 2025 році спад становив 35,2%.

Подешевшали й традиційні марки. Nissan втратив 23,2% вартості, до 7,2 млрд доларів, Volkswagen на 23%, до 11,6 млрд, Honda на 21,8%, до 19,4 млрд. Audi втратила 19,5% вартості, а Porsche 17,5%. Обидва бренди тепер оцінюють в однакові 12,4 млрд доларів.

Ferrari, BYD та Hyundai: кому вдалося наростити вартість

На тлі загального спаду найбільший приріст показала Ferrari. Італійський виробник спортивних автомобілів додав 14,7%, досягнувши 17,7 млрд доларів. Це 51-ше місце у світі, лише на одну сходинку нижче Tesla. Різниця між оцінками двох брендів скоротилася до 600 млн доларів.

Китайський BYD додав 4,5%, до 8,5 млрд доларів, і посів 89-ту позицію. Південнокорейська Kia зросла на 2,7%, до 8,8 млрд, а Hyundai на 1,6%, до 25 млрд доларів. Hyundai закріпилася на четвертому місці серед автомобільних брендів та 29-му у світі.

Interbrand пояснює відносний успіх Ferrari, BYD, Hyundai та Kia чіткішим позиціонуванням: покупці краще розуміють, чим ці марки відрізняються від конкурентів і за що обирати саме їх. Результат Ferrari показує: оцінка бренду не зводиться до кількості випущених автомобілів.

Скільки коштують 13 найдорожчих автомобільних брендів

Зазначимо, що методологія Interbrand спирається на три складові: фінансові результати товарів і послуг під брендом, роль бренду в рішенні покупця та його конкурентну силу.

Чому автомобільні бренди втрачають мільярди доларів

У Interbrand зазначають, що автовиробникам дедалі важче перетворювати технологічні нововведення на переконливу відмінність від конкурентів. Електромобілі, цифрові системи та нові функції швидко поширюються ринком. Тому сама наявність сучасних технологій не гарантує, що покупець віддасть перевагу конкретній марці.

Серед чинників ризику експерти галузі також відзначили: конкуренцію, зміни попиту, ціновий тиск і довіру покупців. Особливо гостра боротьба точиться на ринку електромобілів.

Хто очолив загальний рейтинг найдорожчих брендів світу

Першість серед усіх галузей зберегла Apple з оцінкою 514,6 млрд доларів. Це приблизно у 8,6 раза більше за вартість бренду Toyota. Друге місце дісталося Microsoft із 443,7 млрд доларів, третє Google із 389,3 млрд. Далі розташувалися Amazon із 351,8 млрд та Samsung зі 105,2 млрд доларів.

Сумарна вартість брендів зі світової сотні досягла 3,866 трлн доларів, збільшившись на 8,1% порівняно з минулим роком. Водночас розважальна індустрія обігнала автомобільну та стала другим за вартістю брендів сектором рейтингу. Найшвидше серед усіх компаній зросла NVIDIA: на 71,5%, до 74 млрд доларів.

Як змінюється світовий автомобільний ринок

Результати 2026 року демонструють контраст: Toyota, Mercedes-Benz і BMW залишаються найдорожчими автомобільними брендами, проте всі троє істотно втратили в оцінці. Tesla показала найгіршу динаміку серед автомобільних учасників рейтингу, натомість Ferrari, BYD, Hyundai та Kia рухалися проти загальної тенденції.

Тому надалі виробникам доведеться не зациклюватися виключно на  нових технологіях й переконливо пояснювати  практичну користь кожної технологічної зміни покупцеві.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що іноземні автовиробники втрачають позиції на китайському ринку через перехід споживачів на вітчизняні електромобілі. Volkswagen, Mercedes-Benz та інші західні компанії стикаються з падінням продажів, тоді як китайські бренди зміцнюють свої позиції.

Олександра Василенко

ЕкономікаСвітАвто
Бренд
Porsche
Amazon
Tesla Inc
Volkswagen
Audi
Toyota
Nissan
Microsoft
Google