Mercedes-Benz выплатит почти 150 миллионов долларов США за махинации с выбросами

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 618 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 6210 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 19311 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 16306 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 18351 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 20738 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 19819 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20144 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17602 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13478 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 26853 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 28411 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22 декабря, 13:13 • 15949 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 6724 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны14:37 • 7630 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 19300 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 28413 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 61715 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 83700 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 118279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Село
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 1758 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 6724 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 34391 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 31905 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 34184 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Фильм

Mercedes-Benz выплатит почти 150 миллионов долларов США за махинации с выбросами

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Mercedes-Benz достиг соглашения на 149,6 миллиона долларов в США из-за использования незаконного программного обеспечения, скрывавшего реальный уровень загрязнения дизельных двигателей. Почти 40 тысяч автомобилей в США были оснащены устройствами, которые занижали выбросы во время проверок.

Mercedes-Benz выплатит почти 150 миллионов долларов США за махинации с выбросами

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила в понедельник, 22 декабря, о достижении соглашения с Mercedes-Benz на сумму 149,6 миллиона долларов. Это решение ставит точку в длительном расследовании относительно использования незаконного программного обеспечения в дизельных двигателях, которое скрывало реальный уровень загрязнения во время тестов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что почти 40 тысяч автомобилей Mercedes в США были оснащены устройствами, которые снижали уровень вредных выбросов только во время проверок. В реальных условиях движения автомобили выбрасывали в атмосферу в 30-40 раз больше газов, чем разрешено законом.

В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 2774 просмотра

Это соглашение фактически завершает юридические проблемы компании в США из-за "дизельгейта" 

– отметили в Mercedes-Benz, добавив, что средства на выплаты были зарезервированы заранее.

Согласно соглашению, которое охватывает 48 штатов, Пуэрто-Рико и округ Колумбия:

  • 120 миллионов долларов Mercedes выплатит штатам немедленно.
    • 2000 долларов получит каждый владелец или арендатор пострадавшего авто, который согласится на ремонт системы выбросов.
      • Бесплатное обновление ПО и расширенная гарантия будут предоставлены для каждого из 39 565 идентифицированных транспортных средств.

        Глобальный шлейф скандала

        Хотя в США дело закрыто, для Mercedes-Benz испытания не заканчиваются. Компания остается фигурантом массовых исков в Великобритании и Европе наряду с такими гигантами, как Ford, Nissan и Renault.

        Напомним, общая сумма, которую Mercedes уже потратил на урегулирование "дизельгейта" в США с 2020 года, превышает 2,2 миллиарда долларов.

        BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей в США19.12.25, 22:44 • 3148 просмотров

        Степан Гафтко

        Авто
        Санкции
        Техника
        Дорожно-транспортное происшествие
        Бренд
        Тесла, Инк.
        Reuters
        Bloomberg L.P.
        Пуэрто-Рико
        Nissan
        Вашингтон
        Великобритания
        Соединённые Штаты