Mercedes-Benz выплатит почти 150 миллионов долларов США за махинации с выбросами
Mercedes-Benz достиг соглашения на 149,6 миллиона долларов в США из-за использования незаконного программного обеспечения, скрывавшего реальный уровень загрязнения дизельных двигателей. Почти 40 тысяч автомобилей в США были оснащены устройствами, которые занижали выбросы во время проверок.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила в понедельник, 22 декабря, о достижении соглашения с Mercedes-Benz на сумму 149,6 миллиона долларов. Это решение ставит точку в длительном расследовании относительно использования незаконного программного обеспечения в дизельных двигателях, которое скрывало реальный уровень загрязнения во время тестов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Следствие установило, что почти 40 тысяч автомобилей Mercedes в США были оснащены устройствами, которые снижали уровень вредных выбросов только во время проверок. В реальных условиях движения автомобили выбрасывали в атмосферу в 30-40 раз больше газов, чем разрешено законом.
Это соглашение фактически завершает юридические проблемы компании в США из-за "дизельгейта"
Согласно соглашению, которое охватывает 48 штатов, Пуэрто-Рико и округ Колумбия:
- 120 миллионов долларов Mercedes выплатит штатам немедленно.
- 2000 долларов получит каждый владелец или арендатор пострадавшего авто, который согласится на ремонт системы выбросов.
- Бесплатное обновление ПО и расширенная гарантия будут предоставлены для каждого из 39 565 идентифицированных транспортных средств.
Глобальный шлейф скандала
Хотя в США дело закрыто, для Mercedes-Benz испытания не заканчиваются. Компания остается фигурантом массовых исков в Великобритании и Европе наряду с такими гигантами, как Ford, Nissan и Renault.
Напомним, общая сумма, которую Mercedes уже потратил на урегулирование "дизельгейта" в США с 2020 года, превышает 2,2 миллиарда долларов.
