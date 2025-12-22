Mercedes-Benz сплатить майже 150 мільйонів доларів США за махінації з викидами
Mercedes-Benz досяг угоди на 149,6 мільйона доларів у США через використання незаконного програмного забезпечення, що приховувало реальний рівень забруднення дизельних двигунів. Майже 40 тисяч автомобілів у США були оснащені пристроями, які занижували викиди під час перевірок.
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосила в понеділок, 22 грудня, про досягнення угоди з Mercedes-Benz на суму 149,6 мільйона доларів. Це рішення ставить крапку в тривалому розслідуванні щодо використання незаконного програмного забезпечення в дизельних двигунах, яке приховувало реальний рівень забруднення під час тестів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що майже 40 тисяч автомобілів Mercedes у США були оснащені пристроями, які знижували рівень шкідливих викидів лише під час перевірок. У реальних умовах руху автівки викидали в атмосферу в 30-40 разів більше газів, ніж дозволено законом.
Ця угода фактично завершує юридичні проблеми компанії в США через "дизельгейт"
Згідно з угодою, яка охоплює 48 штатів, Пуерто-Рико та округ Колумбія:
- 120 мільйонів доларів Mercedes виплатить штатам негайно.
- 2000 доларів отримає кожен власник або орендар постраждалого авто, який погодиться на ремонт системи викидів.
- Безкоштовне оновлення ПЗ та розширена гарантія будуть надані для кожного з 39 565 ідентифікованих транспортних засобів.
Глобальний шлейф скандалу
Хоча в США справу закрито, для Mercedes-Benz випробування не закінчуються. Компанія залишається фігурантом масових позовів у Великій Британії та Європі поряд із такими гігантами, як Ford, Nissan та Renault.
Нагадаємо, загальна сума, яку Mercedes вже витратив на врегулювання "дизельгейту" в США з 2020 року, перевищує 2,2 мільярда доларів.
