19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Mercedes-Benz сплатить майже 150 мільйонів доларів США за махінації з викидами

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Mercedes-Benz досяг угоди на 149,6 мільйона доларів у США через використання незаконного програмного забезпечення, що приховувало реальний рівень забруднення дизельних двигунів. Майже 40 тисяч автомобілів у США були оснащені пристроями, які занижували викиди під час перевірок.

Mercedes-Benz сплатить майже 150 мільйонів доларів США за махінації з викидами

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосила в понеділок, 22 грудня, про досягнення угоди з Mercedes-Benz на суму 149,6 мільйона доларів. Це рішення ставить крапку в тривалому розслідуванні щодо використання незаконного програмного забезпечення в дизельних двигунах, яке приховувало реальний рівень забруднення під час тестів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що майже 40 тисяч автомобілів Mercedes у США були оснащені пристроями, які знижували рівень шкідливих викидів лише під час перевірок. У реальних умовах руху автівки викидали в атмосферу в 30-40 разів більше газів, ніж дозволено законом.

У США 15 людей загинули в аваріях, де двері Tesla не відчинялися - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 2780 переглядiв

Ця угода фактично завершує юридичні проблеми компанії в США через "дизельгейт" 

– зазначили в Mercedes-Benz, додавши, що кошти на виплати були зарезервовані заздалегідь.

Згідно з угодою, яка охоплює 48 штатів, Пуерто-Рико та округ Колумбія:

  • 120 мільйонів доларів Mercedes виплатить штатам негайно.
    • 2000 доларів отримає кожен власник або орендар постраждалого авто, який погодиться на ремонт системи викидів.
      • Безкоштовне оновлення ПЗ та розширена гарантія будуть надані для кожного з 39 565 ідентифікованих транспортних засобів.

        Глобальний шлейф скандалу

        Хоча в США справу закрито, для Mercedes-Benz випробування не закінчуються. Компанія залишається фігурантом масових позовів у Великій Британії та Європі поряд із такими гігантами, як Ford, Nissan та Renault.

        Нагадаємо, загальна сума, яку Mercedes вже витратив на врегулювання "дизельгейту" в США з 2020 року, перевищує 2,2 мільярда доларів.

        BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США19.12.25, 22:44 • 3148 переглядiв

        Степан Гафтко

        Авто
        Санкції
        Техніка
        Дорожньо-транспортна пригода
        Бренд
        Tesla Inc
        Reuters
        Bloomberg
        Пуерто-Рико
        Nissan
        Вашингтон
        Велика Британія
        Сполучені Штати Америки