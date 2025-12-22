У США 15 людей загинули в аваріях, де двері Tesla не відчинялися - Bloomberg

Роками люди подавали скарги на двері Tesla Inc. - до регуляторів США, у соціальних мережах, у юридичних документах - після інцидентів, починаючи від буденних і закінчуючи справді жахливими, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Лише цього місяця патрульний поліцейський штату Вірджинія розбив вікно палаючої Tesla Model Y, коли її двері не відчинялися, і витягнув водія у безпечне місце. Драматичний порятунок був зафіксований відеореєстратором поліцейського. Деякі аспекти цього епізоду - двері перестали нормально функціонувати після аварії, що призвело до небезпечної ситуації за участю рятувальників - відображають обставини подій, пише Bloomberg.

"У межах широкого розслідування ризиків електричних дверних ручок Bloomberg вперше спробував кількісно оцінити кількість смертельних аварій у США, у яких функціональність дверей відіграла певну роль. У цьому звіті було виявлено щонайменше 15 смертей у дванадцяти інцидентах за останнє десятиліття, коли пасажири або рятувальники не змогли відкрити двері Tesla, що розбилася та загорілася", - ідеться у публікації.

Як пише видання, ці цифри представляють невелику частину сотень смертельних аварій електромобілів за цей період, але їх кількість зростає. Понад половина смертей, зазначених у аналізі Bloomberg, сталися з листопада 2024 року, пише видання.

Немає вичерпної, загальнодоступної статистики від жодного державного чи федерального агентства у США про те, скільки людей опинилися в пастці через непрацюючі двері та згодом загинули, зауважує при цьому видання. Збір достовірних даних є складним, частково тому, що буває важко точно знати, що відбувалося в ті шалені моменти між аварією автомобіля та його охопленням полум'ям, пише видання.

"Це жахливо", - сказав Кевін Клаус, житель Джорджії, який опинився в пастці у своїй Model 3 після аварії 2023 року та був змушений вибити вікно, щоб втекти. Нещодавно він подав скаргу до регуляторних органів США та прагнув підвищити обізнаність про випадки заклинення, пов'язані з дверима, у соціальних мережах. "Ви перебуваєте в коробці, яка горить, і ви не можете вибратися", - вказав він.

Tesla популяризувала футуристичні двері, і її дизайнерські та інженерні рішення поширилися по всій автомобільній промисловості, і близько 70 моделей зараз їздять по дорогах США з електричними ручками. Інші автовиробники мали проблеми з цими дверима, але на Tesla припадає найбільша кількість скарг споживачів, повідомляє Bloomberg.

Це питання зараз привертає увагу регуляторів, на тлі того, як Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування дефектів, щоб визначити, чи заважають проблеми з дверима людям сідати в певні автомобілі Tesla Model Y, а влада Китаю та Європи розглядає можливість зміни правил. У межах розслідування, розпочатого у вересні в США, NHTSA попросила автовиробника надати детальний список скарг та повідомлень споживачів щодо аварій, травм, смертельних випадків або пожеж.

Tesla не відповіла на запити про коментарі. Голова компанії Робін Денголм раніше заявляла, що рада директорів серйозно ставиться до будь-яких інцидентів, пов'язаних з безпекою. Компанія заявила, що дотримується місцевих та федеральних законів, що її автомобілі отримують високі оцінки в краш-тестах, а її моделі оснащені ручним відмиканням.

Автовиробник заявив, що будь-які проблеми з безпекою дверей є загальногалузевими та не унікальними для Tesla. Тим не менш, компанія розглядає зміни, такі як розробка способу автоматичного відключення замків при низькій напрузі акумулятора та відмикання дверей у моменти, що передують розрядці акумулятора. Головний дизайнер Tesla повідомив Bloomberg у вересні, що компанія працює над редизайном своїх дверних ручок, щоб поєднати електричні та ручні механізми відмикання дверей.

Минулого тижня Tesla оголосила про нову сторінку безпеки на своєму вебсайті. Серед інших функцій та можливостей, компанія заявила, що двері її автомобілів автоматично відмикатимуться для екстреного доступу, коли виявляється серйозне зіткнення. Не було одразу зрозуміло, коли ця функція стала доступною та для яких моделей. У примітці компанія зазначає, що деякі функції можуть бути недоступні в усіх регіонах або для всіх автомобілів, або залежно від дати виробництва.

