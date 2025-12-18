$42.180.06
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд

Київ • УНН

 • 2344 перегляди

Акції Tesla досягли історичного максимуму в 489,88 доларів 16 грудня, збільшившись на 3,1% за день. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трлн доларів, а статок Ілона Маска сягнув 684 млрд доларів.

Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд

Акції американського виробника електромобілів Tesla встановили новий рекорд ціни за підсумками торгів у вівторок, 16 грудня. Про це інформує CNBC, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після зниження вартості на 36% у першому кварталі цього року — найгіршого періоду для акцій з 2022 року - папери Tesla досягли історичного максимуму в 489,88 дол.

У вівторок акції зросли на 3,1%, а з початку року - на 21%. Попередній рекорд у 488,54 дол. компанія встановила майже рік тому.

Українці придбали 5,5 тис. вживаних авто з США у листопаді: більшість становлять електромобілі17.12.25, 08:21 • 2698 переглядiв

CNBC повідомляє, що цього тижня акції компанії виросли після того, як її генеральний директор Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив, що Tesla тестує безпілотні автомобілі в Остіні, штат Техас, без пасажирів на борту.

Зі зростанням акцій ринкова вартість Tesla зросла до 1,63 трлн дол., що зробило її сьомою у світі, поступаючись лише Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon та Meta, і трохи випереджаючи Broadcom.

Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада16.12.25, 08:56 • 3090 переглядiв

За даними Forbes, чистий капітал Маска нині становить близько 684 млрд дол., що на 430 млрд дол. більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа, який посідає друге місце у списку.

Нагадаємо

Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 600 мільярдів доларів, завдяки зростанню оцінки SpaceX до 800 мільярдів доларів. Його частка в SpaceX становить 336 мільярдів доларів, а в Tesla – 197 мільярдів доларів.

Рада директорів Tesla отримала понад 3 мільярди доларів акційних винагород15.12.25, 13:26 • 2551 перегляд

Віта Зеленецька

