Українці придбали 5,5 тис. вживаних авто з США у листопаді: більшість становлять електромобілі
Київ • УНН
У листопаді українці купили 5,5 тис. вживаних легкових авто зі США, що у 2,2 раза більше, ніж торік. 53% з них – електромобілі, середній вік яких становить 5 років.
У листопаді українці придбали 5,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених зі США, що у 2,2 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Найбільша частка з цієї кількості (53%) – електромобілі, бензинові авто охопили 34%, гібридним авто належить – 8%, дизельним - 3%, авто з ГБО – 2%
Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у листопаді – 5 років.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
1.TESLA Model Y - 907 од.;
2.TESLA Model 3 - 837 од.;
3.FORD Escape - 355 од.;
4.TESLA Model S - 258 од.;
5.NISSAN Rogue - 258 од.
