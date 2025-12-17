$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 16056 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 35371 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 30088 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 33022 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 29464 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27574 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28370 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25060 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30089 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24931 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Українці придбали 5,5 тис. вживаних авто з США у листопаді: більшість становлять електромобілі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У листопаді українці купили 5,5 тис. вживаних легкових авто зі США, що у 2,2 раза більше, ніж торік. 53% з них – електромобілі, середній вік яких становить 5 років.

Українці придбали 5,5 тис. вживаних авто з США у листопаді: більшість становлять електромобілі

У листопаді українці придбали 5,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених зі США, що у 2,2 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найбільша частка з цієї кількості (53%) – електромобілі, бензинові авто охопили 34%, гібридним авто належить – 8%, дизельним - 3%, авто з ГБО – 2%

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у листопаді – 5 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1.TESLA Model Y - 907 од.;

2.TESLA Model 3 - 837 од.;

3.FORD Escape - 355 од.;

4.TESLA Model S - 258 од.;

5.NISSAN Rogue - 258 од.

Ольга Розгон

ЕкономікаАвто
Техніка
Електроенергія
Tesla Model Y
Сполучені Штати Америки
Україна