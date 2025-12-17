Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили

В ноябре украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Наибольшая доля из этого количества (53%) – электромобили, бензиновые авто охватили 34%, гибридным авто принадлежит – 8%, дизельным - 3%, авто с ГБО – 2% - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в ноябре – 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

1.TESLA Model Y - 907 ед.;

2.TESLA Model 3 - 837 ед.;

3.FORD Escape - 355 ед.;

4.TESLA Model S - 258 ед.;

5.NISSAN Rogue - 258 ед.

Напомним

В ноябре украинцы приобрели 3908 китайских легковых автомобилей, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них – электромобили, составляющие 93% от общего объема.