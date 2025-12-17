Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили

$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 16201 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 35785 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 30466 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 33378 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 29763 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27667 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28430 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25072 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30105 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24939 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 83234 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00
Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В ноябре украинцы купили 5,5 тыс. подержанных легковых авто из США, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. 53% из них – электромобили, средний возраст которых составляет 5 лет.

Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили

В ноябре украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Наибольшая доля из этого количества (53%) – электромобили, бензиновые авто охватили 34%, гибридным авто принадлежит – 8%, дизельным - 3%, авто с ГБО – 2%

- говорится в сообщении.

Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в ноябре – 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

1.TESLA Model Y - 907 ед.;

2.TESLA Model 3 - 837 ед.;

3.FORD Escape - 355 ед.;

4.TESLA Model S - 258 ед.;

5.NISSAN Rogue - 258 ед.

Напомним

В ноябре украинцы приобрели 3908 китайских легковых автомобилей, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них – электромобили, составляющие 93% от общего объема.

Ольга Розгон

