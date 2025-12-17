Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили
Киев • УНН
В ноябре украинцы купили 5,5 тыс. подержанных легковых авто из США, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. 53% из них – электромобили, средний возраст которых составляет 5 лет.
В ноябре украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Наибольшая доля из этого количества (53%) – электромобили, бензиновые авто охватили 34%, гибридным авто принадлежит – 8%, дизельным - 3%, авто с ГБО – 2%
Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в ноябре – 5 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:
1.TESLA Model Y - 907 ед.;
2.TESLA Model 3 - 837 ед.;
3.FORD Escape - 355 ед.;
4.TESLA Model S - 258 ед.;
5.NISSAN Rogue - 258 ед.
