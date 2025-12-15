$42.190.08
Рада директорів Tesla отримала понад 3 мільярди доларів акційних винагород

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Рада директорів Tesla заробила понад 3 мільярди доларів на акціонерних винагородах, що значно перевищує вартість винагород конкурентів. Брат Ілона Маска, Кімбал, заробив майже 1 мільярд доларів, а Іра Еренпрайс та Робін Денхолм отримали 869 мільйонів та 650 мільйонів доларів відповідно.

Рада директорів Tesla отримала понад 3 мільярди доларів акційних винагород

Рада директорів Tesla заробила понад 3 мільярди доларів на акціонерних винагородах, що значно перевищує вартість винагород, наданих конкурентам найбільших американських технологічних фірм на момент їх виплати, згідно з аналізом, проведеним для Reuters спеціалістом з компенсацій та управління Equilar, передає УНН.

Деталі

Аналіз показав, що брат генерального директора Ілона Маска, Кімбал, заробив майже 1 мільярд доларів з 2004 року, виходячи з підвищеної вартості опціонів на акції, що утримуються або ліквідуються. Директор Іра Еренпрайс зібрав 869 мільйонів доларів з 2007 року. Голова правління Робін Денхолм заробила 650 мільйонів доларів з 2014 року.

Директори отримали такі несподівані прибутки, хоча вони не надавали собі нових грантів у вигляді акцій з 2020 року. Рада директорів погодилася призупинити виплату компенсації директорам, починаючи з 2021 року, щоб врегулювати позов акціонерів про надмірну оплату праці членів правління. Однак між 2018 і 2020 роками середньостатистичний директор Tesla (TSLA.O) отримав загалом близько 12 мільйонів доларів у вигляді компенсації готівкою та акціями. Це приблизно у вісім разів більше, ніж середній заробіток директора Alphabet, наступної за вищою зарплатою серед компаній "Чудової сімки" за той самий період.

Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla25.11.25, 14:13 • 2217 переглядiв

Вартість цих початкових нагород різко зросла разом із ціною акцій Tesla у наступні роки. Це також стосується шести інших фірм у "Чудовій сімці" – Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Meta (META.O), Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), та Amazon (AMZN.O), – які отримали таку назву, тому що їхні стрімке зростання акцій було великим рушієм тривалого бичачого ринку.

Але Tesla — єдина компанія серед цієї когорти, де розмір початкових акційних винагород директорів відіграв таку надмірну роль у величезному багатстві, яке вони заробили завдяки цій роботі за сумісництвом, як показує аналіз Equilar. Середня компенсація директорів Tesla між 2018 і 2024 роками, включаючи чотири роки призупинення виплати, все ще була в два з половиною рази вищою, ніж у директорів Meta, наступної за вищою оплатою праці за семирічний період.

У заяві для Reuters речник Tesla заявив, що компенсація її директорів "не є надмірною, але безпосередньо пов’язана з показниками діяльності акцій та створенням вартості для акціонерів". У заяві додається, що члени ради директорів надають Tesla надзвичайні послуги та присвячують "значну кількість часу та зусиль", наприклад, відвідуючи 58 повних засідань ради директорів або комітетів у 2024 році. Речник сказав, що частота засідань значно перевищувала галузеві норми.

Morgan Stanley знизив рейтинг Tesla: що стало причиною08.12.25, 19:18 • 4230 переглядiв

Рада директорів Tesla також виплачувала собі опціони на акції замість акцій, що є рідкісною практикою, яку критикують деякі фахівці з корпоративного управління, оскільки вона збільшує потенціал зростання директорів без ризику зниження. Директори Tesla вже скористалися опціонами на десятки або сотні мільйонів доларів, але також продовжують утримувати аналогічні великі суми, як виявила компанія Equilar.

Опціони на акції – це право купувати акції компанії після певного періоду за попередньо встановленою ціною. Власники опціонів не стикаються з жодним ризиком, кажуть експерти з корпоративного управління, оскільки вони не зобов'язані купувати акції, якщо їхня вартість падає нижче встановленої ціни. Якщо вона зростає, вони можуть купити акції зі знижкою та негайно продати їх з прибутком.

Натомість багато експертів з корпоративного управління радять радам директорів платити директорам акціями, щоб узгодити свої інтереси з акціонерами. Коли директори безпосередньо володіють акціями, а не опціонами на купівлю акцій, вартість їхніх активів падає, якщо ціна акцій їхньої компанії падає. За даними Національної асоціації корпоративних директорів, лише 5% з 200 найбільших компаній S&P 500 за доходами випускають опціони директорів.

Речник Tesla заявив, що опціони створюють більш "ризикову" структуру стимулювання для директорів, оскільки вони отримують компенсацію лише в разі зростання вартості акцій. Директори інших фірм, які отримують акції, все одно отримують певну цінність, навіть якщо ціни на акції падають, "доки вартість акцій перевищує 0 доларів", – сказав речник.

Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді04.12.25, 15:43 • 3105 переглядiв

Чотири експерти з корпоративного управління, які переглянули аналіз Equilar для Reuters, заявили, що надзвичайна компенсація ради директорів Tesla підриває незалежність директорів у контролі за Tesla та її генеральним директором Ілоном Маском.

"Директорам Tesla неймовірно переплачують", – сказав Дуглас Чіа, незалежний консультант з корпоративного управління в Soundboard Governance LLC. "Чи справді ви стимулюєте виконувати свою роботу краще, отримуючи таку високу плату? Напевно, ні".

Чарльз Елсон, директор-засновник інституту корпоративного управління Університету Делаверу, визнав аргумент Tesla про те, що директори заробляють гроші лише тоді, коли акції компанії зростають. Але Елсон та інші рекомендують платити директорам обмеженими акціями, що включає період набуття права власності, щоб краще узгодити свої інтереси з акціонерами, які можуть як заробляти, так і втрачати гроші, володіючи акціями. Крім того, за його словами, опціони зазвичай є більш прибутковими для директорів, оскільки вони "як правило, значно збільшують прибутковість".

Окрім позову акціонерів, компенсація раді директорів Tesla також потрапила під критику минулого року через рішення суду штату Делавер, яке визнало недійсним пакет оплати праці, наданий радою директорів Маску у 2018 році, який за поточною ціною акцій компанії становить 132 мільярди доларів. Суддя встановив, що надмірна компенсація членів ради директорів та їхні особисті зв'язки з Маском скомпрометували переговори щодо оплати праці генерального директора. Рада директорів подала апеляцію та пообіцяла Маску заміну пакету вартістю щонайменше 42 мільярди доларів у разі програшу.

У вересні рада директорів запропонувала новий пакет компенсації для Маска, який може забезпечити йому акції Tesla на суму до 1 трильйон доларів протягом наступного десятиліття, що вартістю близько 878 мільярдів доларів після вирахування суми, яку Маск повинен заплатити за акції. Кожен із цих пакетів сам по собі зробив би Маска найбільш високооплачуваним генеральним директором в історії – титул, який він уже має, виходячи з його доходів у Tesla на сьогоднішній день.

Кожне друге імпортоване авто з пробігом до 5 років у жовтні виявилося електрокаром: Tesla - бестселер24.11.25, 09:59 • 2582 перегляди

Антоніна Туманова

